Se ha encontrado una nueva evidencia sobre el misterioso noveno planeta del sistema solar

Científicos taiwaneses han vuelto a analizar datos de observaciones espaciales anteriores y han identificado un cuerpo celeste que podría ser el noveno planeta, el «Planet Nine», cuya existencia se supone en el sistema solar. Si este objeto resulta ser realmente un planeta, esto podría arrojar luz sobre uno de los enigmas más profundos del sistema solar. Así lo informó el periódico «The Economic Times».

Se señala que investigadores dirigidos por Terry Long Fan, científico de la Universidad Nacional Tsing Hua de Taiwán, compararon los datos obtenidos en 1983 por el telescopio espacial Infrared Astronomical Satellite con los resultados de las observaciones recopiladas entre 2006 y 2007 por el aparato espacial japonés AKARI.

La diferencia de 23 años entre las dos observaciones permitió a los científicos comparar los cambios en la posición de los cuerpos celestes y determinar su movimiento. Durante el estudio, entre millones de señales, se aisló un objeto que se desplazaba 47,46 minutos de arco a través del cielo. Sus características de movimiento y su radiación infrarroja coinciden con las hipótesis de que podría tratarse de un gran planeta situado muy lejos del Sol.

Los científicos identificaron inicialmente 22 objetos probables. Luego, sus características se estudiaron más a fondo, reduciendo el número de candidatos primero a 13 y luego a uno solo. Según los cálculos de los investigadores, la masa del último objeto podría ser de 7 a 17 veces mayor que la de la Tierra.

Los expertos destacan que es muy difícil detectar objetos situados en regiones tan lejanas del sistema solar mediante telescopios ópticos ordinarios. La luz del Sol llega de forma extremadamente débil a los objetos situados a una distancia de 500 a 700 unidades astronómicas. Por ello, es complejo observarlos a través de la luz visible.

Sin embargo, los grandes planetas no solo reflejan la luz que proviene del Sol, sino que también emiten su propio calor interno. La radiación infrarroja generada en este proceso puede registrarse mediante instrumentos especiales. Los investigadores utilizaron esta posibilidad para intentar identificar el posible planeta.

¿Por qué el Planet Nine interesa a los científicos?

La hipótesis de la existencia de un noveno planeta en el sistema solar surgió del estudio de las órbitas inusuales de ciertos cuerpos celestes helados que se mueven más allá de la órbita de Neptuno. Sus direcciones de movimiento y sus órbitas parecen estar agrupadas en ciertas zonas. Esto indica que podría haber una influencia gravitatoria de un gran cuerpo celeste aún no identificado sobre estos objetos.

La posición del objeto recién identificado también coincide con las hipótesis existentes sobre el Planet Nine. Si se confirma su naturaleza planetaria, los científicos estarán más cerca de explicar por qué algunos objetos en los confines del sistema solar se mueven en órbitas diferentes a las normales.

Los resultados del estudio se han publicado en la revista científica «Publications of the Astronomical Society of Australia». No obstante, los científicos aún no han confirmado oficialmente que el objeto encontrado sea el Planet Nine o un nuevo planeta del sistema solar. Por ello, se necesitan observaciones adicionales para determinar su naturaleza y sus características reales.

En la siguiente etapa, los investigadores planean volver a observar este objeto con la ayuda de la Dark Energy Camera instalada en el telescopio Blanco de 4 metros situado en Chile. Esto permitirá determinar su posición y movimiento actuales, así como verificar si los resultados de la observación coinciden con la órbita prevista.

Por lo tanto, la existencia del misterioso noveno planeta aún no está probada. Sin embargo, los nuevos resultados obtenidos a partir de antiguos datos de observación espacial ofrecen a los científicos una nueva oportunidad para encontrar una respuesta a esta pregunta.