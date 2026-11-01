Un misterioso planeta enano más allá de Plutón atrae la atención de los científicos

Científicos han identificado un nuevo candidato a planeta enano situado más allá de la órbita de Plutón en el sistema solar. Este cuerpo celeste, denominado 2026 ED138, podría ser uno de los objetos más grandes y brillantes de su tipo hasta la fecha. El anuncio fue realizado por el Observatorio Vera Rubin, que opera en colaboración con la Fundación Nacional de Ciencias y el Departamento de Energía de los Estados Unidos.

Se señala que el nuevo objeto fue descubierto el 13 de octubre de este año por el astrónomo Matthew Holman mientras analizaba los datos del observatorio. Su brillo inusual y su gran distancia respecto al Sol llamaron la atención de los investigadores desde el principio.

Posteriormente, al revisar los archivos del observatorio, los científicos encontraron observaciones previas de 2026 ED138. Se descubrió que este cuerpo celeste fue observado 30 veces durante un periodo de 20 noches, entre el 4 de marzo y el 11 de julio de este año. Además, imágenes de archivo de 2016 fueron fundamentales para determinar su órbita y estudiar su movimiento.

Según los cálculos actuales, 2026 ED138 se encuentra a unas 46 unidades astronómicas del Sol. Como comparación, la distancia media de Plutón al Sol es de 40 unidades astronómicas. Esto indica que el nuevo objeto se desplaza por las regiones más remotas del sistema solar.

Las estimaciones iniciales sugieren que el diámetro del nuevo cuerpo celeste podría oscilar entre los 600 y los 1 500 kilómetros. Asimismo, su órbita tiene una inclinación de aproximadamente 25 grados respecto al plano principal del sistema solar.

Los científicos destacan que aún se requieren más investigaciones y observaciones para reconocer oficialmente a 2026 ED138 como planeta enano. Entre otras cosas, se deben realizar observaciones en el espectro infrarrojo para determinar sus dimensiones exactas, estudiar sus propiedades físicas y confirmar su naturaleza.

Si se confirma que el nuevo objeto es un planeta enano, 2026 ED138 podría unirse a la lista de cuerpos celestes reconocidos oficialmente por la Unión Astronómica Internacional, como Plutón, Ceres, Eris, Haumea y Makemake. Esto servirá para enriquecer el conocimiento científico sobre las regiones distantes del sistema solar.

Como dato, el Observatorio Vera Rubin inició en junio de 2026 un programa de investigación de diez años destinado a estudiar el cielo a gran escala. Como parte de este proyecto, el observatorio planea fotografiar regularmente el cielo del hemisferio sur para identificar nuevos objetos en el sistema solar y el universo, estudiar sus características y aumentar el número de descubrimientos científicos.