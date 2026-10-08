Un avión de pasajeros golpeado por un rayo en la India sobrevive de milagro

Un incidente extremadamente peligroso ocurrió en el espacio aéreo de la India con un avión de pasajeros. Cuando el vuelo estaba terminando y la aeronave se preparaba para aterrizar, fue alcanzada por un fuerte rayo. Aunque la parte frontal del avión resultó gravemente dañada, gracias al profesionalismo de la tripulación se evitó una gran tragedia.

Los detalles del incidente y las fotografías publicadas causaron un gran revuelo en las redes sociales.

Impacto directo en la nariz: Consecuencias del fenómeno natural

Times of India según informa el medio, el rayo inesperado ocurrió en el momento más crítico:

Impacto durante el aterrizaje: El rayo alcanzó al avión precisamente cuando se acercaba al aeropuerto y estaba en la fase de aterrizaje;

Deformación grave: El impacto ocurrió en la parte delantera del avión, aplastando y perforando significativamente el cono de la nariz donde se encuentra el radar meteorológico;

Daños severos: Como resultado del incidente, los revestimientos superior y frontal del fuselaje sufrieron una fuerte deformación.

Habilidad de los pilotos y la supervivencia de 110 personas

A pesar de los daños técnicos, los pilotos mantuvieron la calma:

Aterrizaje seguro: Gracias a la alta cualificación y las acciones rápidas de la tripulación, el avión aterrizó de forma segura en la pista del aeropuerto;

Sin víctimas: A bordo del avión 104 pasajeros así como 6 miembros de la tripulación nadie resultó herido y todos fueron evacuados a salvo.

Los ingenieros aeronáuticos y el servicio de seguridad aérea están llevando a cabo una investigación para evaluar el alcance de los daños y verificar el estado de todos los sistemas técnicos. La rapidez y el estricto cumplimiento de las normas evitaron una posible catástrofe en el cielo.