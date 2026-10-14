En Dinamarca, los profesores podrán usar la fuerza física contra alumnos disruptivos

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En Dinamarca, los profesores podrán usar la fuerza física contra alumnos disruptivos

A partir de agosto de 2027 en Dinamarca, se espera que los profesores tengan derecho a expulsar por la fuerza a los alumnos que interrumpan las clases y a utilizar la fuerza física si es necesario. La nueva normativa ha sido diseñada para fortalecer la disciplina en las escuelas y combatir la violencia y los comportamientos agresivos entre los estudiantes.

Según el proyecto de ley preparado por el Ministerio de Educación, el uso de la fuerza física no será una medida habitual, sino que solo podrá aplicarse en situaciones excepcionales cuando sea estrictamente necesario. Cada caso deberá ser notificado a los padres del alumno y al consejo municipal correspondiente.

De acuerdo con los resultados de un estudio publicado por el Ministerio, en 2025, el 55 % de las aulas en Dinamarca registraron al menos un incidente de violencia física entre alumnos. Esta cifra fue del 75 % en primaria, del 59 % en los grados 4-6 y del 27 % en los grados 7-10.

Los resultados de la encuesta también revelaron otro aspecto: en el 60 % de las aulas donde se registraron actos de violencia o comportamiento agresivo, estos fueron causados por uno o dos alumnos.

La nueva medida tiene como objetivo otorgar a los docentes una autoridad más clara en situaciones complejas y garantizar la seguridad en el aula. Sin embargo, la intervención física debe ser el último recurso, proporcional a la situación y causar el menor daño posible al alumno.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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