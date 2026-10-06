Ciberataque en Dinamarca: los datos personales de 8,8 millones de personas se filtraron en internet

En Dinamarca, considerado uno de los países digitalmente más avanzados de Europa, se ha producido una filtración de datos sin precedentes que afecta a la seguridad estatal y a la privacidad de los ciudadanos. Según la influyente agencia de noticias Bloomberg personas desconocidas han logrado acceder al Registro Central de Personas Físicas (CPR) del país.

Como resultado de este ciberincidente, los nombres, de 8,8 millones de personas, sus direcciones exactas y, lo más importante, sus números de identificación personal confidenciales han quedado expuestos.

¿Cómo se filtraron los datos de 8,8 millones de personas en un país con 6 millones de habitantes?

Esta cifra ha generado muchas preguntas, ya que la población oficial de Dinamarca es actualmente de aproximadamente 6 millones de personas. Las autoridades explicaron la situación de la siguiente manera:

Alcance general del registro: En el registro único del país (CPR) hay registradas cerca de 11 millones de personas; esta lista incluye no solo a los residentes actuales, sino también a personas fallecidas y antiguos ciudadanos que han emigrado;

Volumen de datos expuestos: Debido a la vulneración del sistema de seguridad, una gran parte de esta base de datos general —un conjunto de datos de 8,8 millones de personas— ha caído bajo el control de terceros;

El riesgo del número de identificación: En Dinamarca, el número personal CPR es la «llave digital» fundamental para abrir cuentas bancarias, acceder a servicios médicos y entrar en todos los portales gubernamentales. Su acceso por parte de extraños aumenta drásticamente el riesgo de fraude.

«Es un incidente extremadamente peligroso»: El gobierno inicia una investigación de emergencia

La ministra de Educación Superior, Ciencia y Digitalización de Dinamarca, Christina Egelund, ha dado una respuesta oficial:

«Este es un incidente grave y peligroso de nivel extraordinario. De ninguna manera podemos permitir que la seguridad del sistema estatal se vea comprometida de esta manera».

La ministra ordenó una revisión completa e inmediata de todas las capas de protección del sistema central CPR. Al mismo tiempo, instó a todos los ciudadanos a estar alerta y advirtió seriamente sobre no caer en llamadas sospechosas, mensajes de phishing y fraudes por correo electrónico.

Una lección digital para el mundo

Según los expertos, el robo de datos a esta escala en un país occidental que ha digitalizado el 100% de sus servicios públicos y ha abandonado el papel es una gran advertencia para todo el mundo.

El incidente demuestra que, a medida que una base de datos única se centraliza, un solo error o vulnerabilidad puede poner en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos de un país. Actualmente, se está llevando a cabo una ciberinvestigación internacional sobre las causas del ataque o del fallo técnico.