Se está firmando un acuerdo histórico y drástico que cambiará por completo el equilibrio geopolítico global en la cuenca del Ártico y el Océano Atlántico. La influyente Reuters informa, citando sus fuentes, que EE. UU. planea reabrir una antigua base militar situada en el sur de Groenlandia, inactiva desde la Guerra Fría, como parte de un nuevo tratado de seguridad con Dinamarca y Groenlandia. Un documento histórico destinado a fortalecer la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte será firmado oficialmente por Dinamarca, EE. UU. y Groenlandia. La ceremonia oficial contará con la presencia personal del presidente estadounidense Donald Trump, la primera ministra danesa Mette Frederiksen y el primer ministro groenlandés Múte B. Egede.

La atención principal se centra en la ciudad de Narsarsuaq, cuya población se redujo a unas pocas decenas de habitantes desde que EE. UU. cerró su base militar «Bluie West One» en la década de 1950, y que será remilitarizada. Además, se prevé desplegar un contingente militar estadounidense en la base de Mestersvig, en la costa este de la isla, actualmente utilizada por la patrulla de trineos tirados por perros de Dinamarca. Anteriormente, Donald Trump había anunciado la consecución de un acuerdo indefinido con Dinamarca para controlar la seguridad de Groenlandia, afirmando que Washington asumiría el control total de la seguridad de la isla sin costes financieros y que el Pentágono desplegaría inmediatamente un gran contingente.

¿Por qué Washington está despertando urgentemente la infraestructura de la Guerra Fría en el Ártico, qué golpe supondrá este acuerdo indefinido para las ambiciones de Rusia y China en la Ruta Marítima del Norte, y se convertirán los glaciares de Groenlandia en un gran bastión militar?

«Control indefinido, el despertar de Narsarsuaq y el contingente del Pentágono»: 5 puntos clave del acuerdo histórico

Los aspectos más impactantes del acuerdo entre la Casa Blanca y Dinamarca sobre Groenlandia:

Reactivación de la base «Bluie West One»: La histórica base aérea estadounidense en Narsarsuaq, abandonada desde los años 50, se transformará en una instalación militar moderna;

Costa Este — Soldados estadounidenses en Mestersvig: Se desplegarán unidades especiales del Pentágono en la base, que antes solo contaba con patrullas de trineos danesas;

El control indefinido sin costes de Trump: El presidente estadounidense anunció que Washington asumiría la seguridad de la isla sin pagos adicionales y enviaría un contingente de inmediato;

Cumbre tripartita: Para firmar el acuerdo, Trump, la primera ministra danesa Mette Frederiksen y el jefe del gobierno de Groenlandia, Múte B. Egede, se reunieron en una mesa;

Detalles confidenciales: Los términos del acuerdo no han sido revelados por completo; los aspectos sensibles y el tamaño del contingente se precisarán gradualmente tras la firma del documento.

Transformación militar en Groenlandia: Comparación entre la situación histórica y los nuevos planes de EE. UU.

Indicadores del equilibrio de seguridad en la isla principal del Ártico:

Criterios y parámetros Situación después de los años 50 Nuevo acuerdo tripartito (Nueva fase) Región Sur (Narsarsuaq) «Bluie West One» abandonada, unas pocas decenas de habitantes Restauración como base militar estratégica de EE. UU. Región Este (Mestersvig) Solo patrulla costera danesa (trineos de perros) Despliegue de un contingente militar completo del Pentágono Estatus y duración del acuerdo Acuerdos limitados y bases existentes Tratado de control indefinido a favor de EE. UU. Condiciones financieras Alquiler y diversos gastos para EE. UU. Sin costes financieros para Washington Cobertura geográfica Control local y fuerzas limitadas Seguridad militar total del Ártico y el Atlántico Norte Objetivo principal Vigilancia de los bombarderos soviéticos de antaño Bloqueo total de las actividades de Rusia y China en el Ártico

Experticia en geopolítica y estrategia militar: ¿Por qué Groenlandia se ha convertido hoy en un centro de poder?

Conclusiones de expertos militares internacionales y analistas geopolíticos:

Lucha por la Ruta Marítima del Norte y las riquezas del Ártico: El corredor marítimo del Norte, que se abre con el deshielo, y los billones de dólares en metales raros bajo la isla se han convertido en una prioridad de la seguridad nacional estadounidense;

Barrera contra las armas hipersónicas rusas: Las rutas balísticas y aéreas más cortas hacia el continente americano vía el Polo Norte pasan por Groenlandia; la reactivación de las bases reforzará significativamente el sistema de defensa antimisiles (PRO) de EE. UU.;

Compromiso diplomático con Dinamarca: Trump había expresado anteriormente el deseo de «comprar» abiertamente Groenlandia, provocando un conflicto diplomático; la nueva fórmula tripartita satisface los intereses de Washington mediante un control militar indefinido en lugar de la compra de tierras;

Dominio total en el Atlántico Norte: La reactivación de las bases de Mestersvig y Narsarsuaq permite a la OTAN y al Pentágono controlar totalmente las vías de acceso de la flota rusa del Norte hacia el Atlántico (el paso GIUK).

Este acuerdo, firmado por Donald Trump, Mette Frederiksen y Múte B. Egede, convierte oficialmente al Ártico en el escenario geopolítico más candente del siglo XXI.

¿Cree que el establecimiento de un control militar indefinido de EE. UU. en Groenlandia desencadenará una nueva carrera armamentista en el Ártico? ¿Cómo evalúa la capacidad de Trump para llegar a un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia para obtener bases sin pagos financieros? ¡Deje sus opiniones personales en los comentarios y comparta este impactante análisis geopolítico que está cambiando el mapa mundial con todos sus amigos y entusiastas de las noticias internacionales!