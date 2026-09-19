El presidente de EE. UU. Donald Trumpha provocado un gran conflicto político y debates internacionales con sus declaraciones sobre un acuerdo de seguridad «histórico» en torno a Groenlandia, una isla estratégica en el corazón del Ártico. En sus discursos, Trump anunció que EE. UU. había obtenido un «control permanente y total» sobre la seguridad de la isla mediante un nuevo acuerdo con la administración danesa y groenlandesa. Sin embargo, el prestigioso periódico The New York Times publicó una investigación sensacionalista, basada en fuentes cercanas a las negociaciones y responsables militares: el líder estadounidense exageró enormemente el alcance de los poderes que otorga el nuevo documento.

En realidad, el ejército estadounidense no establece su control sobre la isla, sino que actuará en asociación equitativa con las fuerzas de defensa danesas y groenlandesas. Lo más importante es que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, subrayó que el acuerdo reconoce inequívocamente la plena soberanía e integridad territorial del Reino, lo que demuestra que las ambiciones de larga data de Trump de tomar el control total de Groenlandia no se han materializado.

¿Por qué el jefe de la Casa Blanca alardeó de una «dominación absoluta» que no existe en la práctica, en qué se diferencia el antiguo tratado de 1951 del nuevo acuerdo y a favor de quién se resolvió la verdadera lucha por el Ártico?

« ¿Control total o simple asociación? »: La contradicción abierta en las declaraciones de las partes

The New York Times detalles de las negociaciones y declaraciones oficiales revelados:

La sensacional afirmación de Trump: El líder estadounidense anunció que, a través de este acuerdo, Washington en Groenlandia había garantizado un «control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades»;

La respuesta firme de Copenhague: La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, declaró que el nuevo acuerdo preserva y confirma plenamente la soberanía e integridad territorial del Reino de Dinamarca;

La admisión de los militares: Un portavoz del Pentágono indicó que, en el marco del acuerdo, las fuerzas estadounidenses no establecerían el mando sobre las estructuras locales, sino que trabajarían como socios con los funcionarios daneses y de la isla;

Derrota psicológica: Aunque Trump declaró a principios de año que poseer la isla era «psicológicamente importante» para él y que no se conformaría con menos, en la práctica tuvo que limitarse a un simple acuerdo de asociación.

« ¿Zona cerrada para rivales y bases de 1951? »: ¿Qué aporta realmente el nuevo acuerdo?

Hechos reales sobre la administración de la Casa Blanca y la seguridad del Ártico:

Un escudo contra China y Rusia: El principal logro del acuerdo es que ningún país rival puede construir una base militar, desplegar contingentes o invertir en infraestructuras críticas en Groenlandia sin el consentimiento por escrito de EE. UU.;

Protección natural del territorio de la OTAN: Los expertos militares señalan que, dado que Groenlandia ya es territorio de la OTAN, la probabilidad de que un país extranjero ajeno a la alianza construya una base allí era ya casi nula;

Derecho ilimitado de 1951: El tratado anterior firmado entre EE. UU. y Dinamarca en 1951 ya era ilimitado, permitiendo a Washington mantener instalaciones militares y radares a gran escala en la isla sin restricciones;

Expansión de la presencia militar: El nuevo documento solo permite una autorización oficial para aumentar moderadamente el número de militares estadounidenses y sus infraestructuras en la isla.

Análisis geopolítico: Expertos sobre la jugada política de Trump

Evaluaciones de analistas de seguridad internacional y diplomáticos:

Relaciones públicas electorales: Según los analistas, Trump intentó ganar puntos políticos importantes presentando un documento sobre la expansión de la cooperación en defensa como una «conquista total de Groenlandia»;

La firmeza diplomática de Dinamarca: El país europeo logró preservar su soberanía nacional rechazando firmemente la exigencia de venta directa o entrega total de su territorio;

Carrera global por el Ártico: En el contexto del deshielo y la apertura de la ruta marítima del Norte, Groenlandia sigue siendo el escenario estratégico más candente entre EE. UU., China y Rusia.

La investigación del New York Times sugiere que detrás de las grandilocuentes declaraciones de Donald Trump no hay un plan de conquista total del Ártico, sino un compromiso pragmático obligado por el respeto a la soberanía danesa.

¿Cree que las afirmaciones de Trump sobre el establecimiento de un control permanente sobre Groenlandia son simple propaganda política o está EE. UU. realmente en camino de lograr la dominación total sobre el Ártico? ¿Cómo evalúa la capacidad de Dinamarca para preservar su soberanía frente a la presión de la Casa Blanca? ¡Deje sus reflexiones analíticas en los comentarios y comparta esta impactante investigación sobre geopolítica mundial con todos sus allegados y entusiastas de la política!