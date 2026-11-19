De acuerdo con el documento firmado, Estados Unidos podrá ampliar significativamente su presencia militar en la región ártica:

Estados Unidos y Dinamarca han firmado un importante acuerdo de defensa y seguridad sobre Groenlandia. « Vedomosti » Según informa el periódico, el 19 de noviembre de 2026, el Parlamento danés (Folketing) ratificó por unanimidad el acuerdo tripartito entre EE. UU., Dinamarca y Groenlandia. Anteriormente, a principios de noviembre, el documento fue aprobado por el Parlamento de Groenlandia, tras haber sido firmado por los líderes de las tres partes el 22 de septiembre al margen de la Asamblea General de la ONU.

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Dos nuevas «zonas de defensa»: EE. UU. obtuvo el derecho a establecer nuevas bases militares cerca de Narsarsuaq, en el sur de la isla, y de Mestersvig, en el este.

Expansión de la base de Pituffik: La infraestructura de la base espacial existente de Pituffik será ampliada aún más.

«Domo de Oro» (Golden Dome): El acuerdo abre el camino para el despliegue de elementos del sistema estadounidense de defensa antimisiles en el territorio de la isla y otorga a los aviones y buques militares de EE. UU. acceso libre al espacio aéreo y aguas territoriales de Groenlandia.

Puntos clave del acuerdo Detalles y aspectos legales Infraestructura militar 2 nuevas bases cerca de Narsarsuaq y Mestersvig, expansión de la base espacial de Pituffik Sistemas de defensa Despliegue de elementos del sistema de defensa antimisiles «Domo de Oro» y tránsito libre Estatus político y económico Se mantiene la soberanía danesa; no se otorgan derechos exclusivos sobre recursos minerales a empresas estadounidenses

Declaraciones de Trump y soberanía danesa

A pesar de las polémicas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre que EE. UU. había «adquirido» Groenlandia, el texto del acuerdo refuerza directamente la soberanía danesa sobre la isla y el derecho de los groenlandeses a la autodeterminación. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca también destacó que este acuerdo no otorga concesiones exclusivas a empresas estadounidenses para la extracción de recursos minerales en Groenlandia.

El acuerdo entrará en vigor inmediatamente después de que Copenhague y Nuuk (capital de Groenlandia) envíen una nota diplomática oficial a Washington confirmando la finalización del proceso de ratificación; este documento no requiere la aprobación por separado del Congreso de EE. UU.

¿Cómo cree que afectará el despliegue de nuevas bases militares estadounidenses y del sistema «Domo de Oro» en Groenlandia al equilibrio geopolítico en la región ártica? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!