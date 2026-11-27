En el Reino Unido, Anthony Williams, de 33 años, fue declarado culpable de intento de asesinato contra 14 personas por ataques cometidos en un tren con destino a Londres y otros lugares. Así lo informó la Policía Británica de Transporte (British Transport Police).

Se informó que los hechos ocurrieron el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2025. Williams atacó a personas en Peterborough y Londres, así como en un tren hacia Londres. Un total de 14 personas resultaron heridas, incluidos dos adolescentes.

En el juicio se reveló que, durante el ataque en el tren, los pasajeros y el personal del vagón intentaron proteger a otros y detener al agresor. Varias personas sufrieron heridas graves durante el incidente. Todas las víctimas sobrevivieron.

Williams admitió haber cometido los ataques, pero negó tener la intención de matar. La defensa argumentó que sufría un episodio psicótico agudo relacionado con la esquizofrenia. El tribunal debatió sobre su estado mental y su capacidad para formar la intención de matar.

También se supo que, antes de los ataques, Williams había contactado a su médico de cabecera para informar sobre el deterioro de su salud mental. Se ha iniciado una investigación sobre la atención médica recibida y posibles fallos en el seguimiento de antecedentes.

El 26 de noviembre, al concluir un juicio de seis semanas, el jurado declaró a Anthony Williams culpable de intento de asesinato de 14 personas. La sentencia se dictará más adelante.