Una médica uzbeka salva la vida de una pasajera en un avión con destino a Seúl

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Una médica uzbeka salva la vida de una pasajera en un avión con destino a Seúl

El 11 de octubre, se produjo una emergencia a bordo de un avión de Uzbekistan Airways. La salud de una de las pasajeras se deterioró repentinamente, requiriendo asistencia médica urgente.

Según un pasajero que compartió el video, la presión arterial de la mujer cayó drásticamente y entró en un estado de shock grave. Ante la gravedad, la tripulación solicitó ayuda médica entre los pasajeros. Incluso se consideró un aterrizaje de emergencia.

En ese momento, Komil Xasanov, un médico ciudadano de Uzbekistán, se encontraba en uno de los asientos cercanos. Él en Corea del Surpara realizar una pasantía en el hospital de la Universidad de Chungbuk.

La presencia del médico en este vuelo permitió brindar asistencia médica oportuna a la mujer.

Este incidente demostró una vez más lo crucial que es la presencia de personal médico ante situaciones inesperadas durante un vuelo.

11 de OctubreKomil XasanovUniversidad de ChungbukUzbekistan AirwaysEmergencia
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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