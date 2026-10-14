Cambian las reglas de entrada a Kazajistán para los ciudadanos uzbekos

El gobierno de Kazajistán ha aprobado oficialmente un sistema de autorización de entrada electrónica para ciudadanos extranjeros que visitan el país sin visa, incluidos los ciudadanos uzbekos: ETA (Electronic Travel Authorization) el sistema ha sido validado.

La nueva normativa busca digitalizar el control fronterizo y reforzar la seguridad. La obtención de la autorización es totalmente gratuita y será obligatoria para todos tras un periodo de transición.

Condiciones y duración de la autorización ETA

Los requisitos principales del nuevo sistema electrónico son los siguientes:

Dónde obtenerla: Las solicitudes deben enviarse a través de la plataforma en línea única especialmente desarrollada QazETA ;

Plazo de solicitud: El ciudadano que planee el viaje debe enviar su solicitud a través de la plataforma al menos 72 horas antes de cruzar la frontera;

Duración de validez: La autorización ETA emitida permanece válida durante 180 días (6 meses) . Durante este periodo, el ciudadano podrá entrar y salir libremente del territorio kazajo varias veces;

Costo del servicio: La tramitación de la autorización electrónica es totalmente gratuita .

¿Cuándo y cómo se implementará el sistema?

El sistema de autorización electrónica se introducirá en tres fases para facilitar la comodidad de los ciudadanos:

A partir del 1 de noviembre de 2026: Como prueba en el aeropuerto internacional de Aktau y en cuatro puestos fronterizos terrestres;

A partir del 1 de enero de 2027: En los aeropuertos internacionales de Astaná y Almatý;

A partir del 1 de marzo de 2027: A plena capacidad en todos los demás puestos fronterizos de Kazajistán;

Fecha de obligatoriedad: A partir del 1 de julio de 2027 , la obtención de la ETA será oficialmente obligatoria para todos los extranjeros que entren sin visa. Hasta esa fecha (es decir, antes del 1 de julio de 2027), la falta de autorización no será motivo de denegación de entrada al país.

¿Quiénes están exentos de la autorización ETA?

De acuerdo con la lista aprobada por el gobierno kazajo, ciertas categorías de personas no están obligadas a obtener esta autorización:

Niños menores de 16 años;

Ciudadanos mayores de 65 años;

Personas que posean una visa kazaja vigente o un permiso de residencia (VNJ);

Pasajeros aéreos internacionales que no abandonen la zona de tránsito del aeropuerto.

Se recomienda a los ciudadanos uzbekos que planeen un viaje a la república vecina que presten atención a este nuevo procedimiento electrónico con antelación para evitar inconvenientes en los puestos fronterizos.