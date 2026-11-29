Un incidente inusual ocurrió en Brasil: polluelos de codorniz vivos nacieron de huevos contenidos en un empaque de plástico comprado en una tienda. El cliente, al presenciar la escena, no pudo ocultar su asombro y grabó el suceso en video.

El hombre relató que al abrir el paquete, notó que uno de los huevos se había roto y de él salió un pequeño polluelo de codorniz. Destacó que nunca antes había presenciado algo así. En el video, reacciona con una mezcla de sorpresa y humor ante la situación.

El cliente supone que, debido al clima cálido, los huevos pudieron haber continuado su desarrollo al mantenerse a temperatura ambiente. Curiosamente, más tarde grabó a otro polluelo naciendo de un huevo en otro paquete.

Los expertosexplican que para que ocurra este fenómeno, los huevos deben haber estado fertilizados previamente. Además, para que el desarrollo embrionario continúe, los huevos deben haberse mantenido en condiciones lo suficientemente cálidas. Por lo general, los huevos de codorniz eclosionan tras unos 17 a 18 días de incubación.

Por esta razón, que nazcan polluelos de huevos comprados en una tienda es un caso poco común.