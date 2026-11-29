Según informó el medio SHOT, Yana, una mujer de 38 años de Vladikavkaz, llevaba casi un mes recorriendo China. Decidió pasar la última semana de su viaje en un hotel de Yangshuo, donde los ciervos viven en libertad.

Una turista rusa que viajaba por China vivió un incidente inesperado al intentar alimentar a un ciervo. Al ver la zanahoria, el animal saltó sobre ella, provocando su caída. Como resultado, la turista se rompió el brazo.

Según la mujer, los ciervos del hotel se volvían muy activos en cuanto veían comida. Se acercaban a los huéspedes e incluso intentaban morder. Cuando Yana quiso alimentar a uno de los animales con una zanahoria, el ciervo saltó repentinamente sobre ella. La mujer perdió el equilibrio y cayó al suelo.

Tras un examen médico, se determinó que tenía una fractura con desplazamiento en el brazo. Por ello, fue necesario reducir la fractura en un hospital local.

Dado que el incidente ocurrió en los últimos días del viaje, Yana pudo terminar su estancia según lo previsto y regresar a casa. Sin embargo, regresó de China con un «recuerdo» inusual: tendrá que llevar una escayola hasta mediados de diciembre.