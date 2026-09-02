Las reglas de entrada a Kazajistán están cambiando: ¿qué deben hacer los uzbekos?

Los uzbekos que planean viajar a Kazajistán están interesados en el nuevo procedimiento. El país está introduciendo para los extranjeros una autorización de viaje electrónica — ETA un sistema que se está implementando.

Sin embargo, esto no es una visa común. La ETA es una autorización electrónica que debe tramitarse antes del viaje para los extranjeros que tienen derecho a entrar sin visa. El gobierno de Kazajistán ha lanzado la plataforma QazETA y ha anunciado que está previsto que el sistema se vuelva obligatorio de forma gradual.

¿Qué es la ETA y para quién es necesaria?

La ETA es Electronic Travel Authorization, es decir, una autorización de viaje electrónica.

Según la información oficial de Kazajistán, está destinada a los ciudadanos de países que no requieren visa para entrar al país.

Existe un régimen sin visa entre Uzbekistán y Kazajistán. Según el acuerdo vigente, los ciudadanos de ambos países pueden entrar y salir sin visa por hasta 30 días.

Por lo tanto, el nuevo sistema ETA podría convertirse en un tema importante para los uzbekos.

La pregunta más importante: ¿la ETA reemplaza a la visa?

No.

La ETA no es una visa, sino un sistema de autorización electrónica previa.

Según la información oficial:

la ETA se tramita en formato electrónico;

la solicitud debe presentarse al menos 72 horas antes del viaje;

la autorización tiene una validez de 180 días;

el tiempo permitido de estancia en el país se determina según las normas migratorias vigentes;

obtener la ETA no garantiza la entrada a Kazajistán.

Es decir, el periodo de validez de 180 días en Kazajistán no significa que se pueda permanecer 180 días.

¿Qué deben saber quienes viajan a Kazajistán?

Una vez que se implemente el nuevo sistema, será importante verificar el tema de la autorización electrónica antes de viajar.

Especialmente, antes de cruzar la frontera, se debe prestar atención a la siguiente información:

si se requiere o no la ETA; con cuánta antelación se debe presentar la solicitud; cuál es el costo establecido para la autorización electrónica; durante qué periodo es válida la autorización; si los datos del pasaporte se han ingresado correctamente para la entrada.

¿Por qué se está implementando QazETA?

Kazajistán ha desarrollado la plataforma QazETA para digitalizar los servicios migratorios relacionados con los extranjeros.

La plataforma prevé ofrecer visas electrónicas, ETA y otros servicios digitales en un solo lugar. Actualmente, el sistema funciona en modo piloto.

El objetivo principal del nuevo sistema es digitalizar los procesos relacionados con la entrada y estancia de extranjeros en Kazajistán.

¿Obtener la ETA garantiza la entrada a Kazajistán?

No.

Este es uno de los aspectos más importantes.

La información oficial señala que, incluso si se otorga la ETA, la entrada a Kazajistán no está garantizada automáticamente. La decisión final la toma la autoridad competente en el momento de cruzar la frontera estatal.

La conclusión más importante por ahora

Kazajistán está introduciendo un sistema de ETA para extranjeros y planea hacerlo obligatorio gradualmente para los ciudadanos de países sin visa.

Por eso, es importante para los uzbekos que viajan frecuentemente a Kazajistán seguir de cerca este cambio.

Sin embargo, por ahora, no ha sido posible encontrar información confirmada en las fuentes oficiales de Kazajistán sobre si la ETA será obligatoria para las entradas por avión a partir del 1 de noviembre y por carretera a partir del 15 de noviembre, ni sobre su costo exacto. Por lo tanto, no es correcto difundir estas fechas y el monto del pago como hechos definitivos hasta que se publique una decisión oficial.

Es decir, la noticia principal es clara: Kazajistán está introduciendo un sistema de autorización electrónica ETA para extranjeros. Los ciudadanos uzbekos deben verificar los requisitos finales y el monto del pago antes de que entre en vigor el nuevo procedimiento.