Un cerdo volador dejó a un pueblo chino sin luz durante más de 10 horas

En la provincia china de Sichuan, un granjero que intentaba transportar un cerdo vivo mediante un dron teledirigido se encontró con un problema inesperado. El aparato, una vez en el aire, se enredó en cables de alta tensión. Como resultado, no solo el cerdo quedó suspendido en el aire durante varias horas, sino que todo un pueblo se quedó sin suministro eléctrico.

Este tipo de incidente no ocurre todos los días. Sin embargo, el suceso no es una broma y demuestra que el inusual método de transporte del granjero se convirtió en un problema grave.

Un granjero decidió transportar cerdos en un dron

El incidente demostró una vez más las consecuencias inesperadas del uso de tecnologías modernas. El granjero, al que se podría llamar «pastor moderno», ideó una forma única de llevar sus cerdos al matadero más cercano.

En su opinión, cargar a los animales en camiones requería mucho tiempo, y el proceso era bastante laborioso e incómodo. Por ello, el granjero decidió atar a los cerdos a un dron de gran capacidad y control remoto para llevarlos por aire hasta el matadero.

A primera vista, este método parecía una forma cómoda de ahorrar tiempo y dinero. Pero el plan del granjero no funcionó como esperaba.

Cuando el dron realizaba su primer vuelo hacia el matadero, se enredó en cables eléctricos de alta tensión. Como resultado, el cerdo atado al aparato quedó suspendido en el aire durante varias horas. El problema más grave fue que el incidente también provocó un corte de luz en todo el pueblo.

12 personas fueron movilizadas para restablecer el suministro eléctrico

El granjero, al intentar separar el dron de los cables eléctricos, no pudo resolver el problema por sí mismo. Finalmente, tuvo que ponerse en contacto con la empresa responsable del suministro eléctrico para pedir ayuda a los especialistas.

Se movilizaron 12 especialistas para restablecer el suministro eléctrico en el pueblo. Trabajaron durante más de diez horas para reparar el suministro eléctrico en la zona.

Según las estimaciones iniciales, se gastaron unos 10 000 yuanes, es decir, unos 1 400 dólares, para reparar los daños causados a la red eléctrica.

Así, el experimento realizado con el objetivo de ahorrar tiempo y costes le supuso al granjero preocupaciones adicionales y pérdidas económicas. Además, toda la población del pueblo se quedó sin electricidad durante mucho tiempo.

La excusa del granjero no lo eximió de responsabilidad

El granjero dijo a los empleados de la compañía eléctrica que el dron se enredó en los cables debido a la visibilidad limitada causada por las condiciones meteorológicas.

Sin embargo, esta explicación no fue suficiente para eximirlo de responsabilidad. Según los resultados de la investigación realizada tras el incidente, el granjero fue declarado culpable de volar un dron en una zona prohibida y de cargar el aparato con más peso del permitido.

Esta situación demostró que, al utilizar drones, es necesario tener en cuenta no solo las capacidades técnicas, sino también las normas de vuelo y los requisitos de seguridad.

El uso de drones se está extendiendo en zonas montañosas

Al explicar sus acciones, el granjero de la provincia de Sichuan destacó que, debido al relieve montañoso de la zona, el transporte de cerdos en vehículos es muy difícil. Según él, el uso de un dron permitía ahorrar mucho tiempo y dinero.

De hecho, los medios de comunicación chinos han informado de que los drones agrícolas se utilizan cada vez más para transportar animales vivos en las regiones montañosas del país.

Estas tecnologías pueden facilitar el transporte en zonas de difícil acceso. Sin embargo, este suceso también demostró lo importante que es cumplir las normas de seguridad y evaluar correctamente las capacidades del aparato al introducir nuevos métodos.

El plan del granjero de transportar al cerdo por aire acabó convirtiéndose en un incidente inusual que dejó a todo un pueblo sin electricidad. Como resultado, el método ideado para ahorrar tiempo provocó gastos adicionales, largas reparaciones y problemas inesperados.