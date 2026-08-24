Un bombero con disfraz de « Superman » se vuelve famoso en Indonesia

En la isla indonesia de Borneo, Rudiyansah, de 17 años, se hizo famoso en las redes sociales por participar en la extinción de incendios forestales y de tierras vestido con un traje de « Superman ». Sus acciones contra el fuego han sido vistas millones de veces, según informaron The Washington Post y la AFP.

Rudiyansah vive cerca de la ciudad de Palangkaraya, en la provincia de Kalimantan Central. Se unió al grupo de bomberos voluntarios fundado por su padre, Mulyadi, y desde 2023 ayuda a extinguir incendios después de clases.

Este año, el adolescente decidió combatir los incendios con el traje de su héroe favorito, « Superman ». Sus videos luchando contra las llamas y el humo con una manguera se volvieron virales. Rudiyansah comentó que usa el disfraz principalmente por diversión.

El coraje del joven también llamó la atención del ministro de Silvicultura de Indonesia, Raja Juli Antoni. El ministro lo llamó «héroe del bosque» y sugirió que Rudiyansah podría convertirse en guardabosques en el futuro.

Rudiyansah expresó estar feliz de ayudar a la población local. Sueña con ser guardabosques y ha instado a otros voluntarios y bomberos de Indonesia a continuar la lucha contra los incendios.

Según su padre, esta temporada de incendios ha sido la más difícil desde que se fundó el grupo de voluntarios en 2020. Debido a la sequía prolongada, los pozos y otras fuentes de agua utilizadas para apagar el fuego se han secado.

La situación de los incendios en Indonesia se ha vuelto grave. Según datos del gobierno, entre enero y julio de 2026, los incendios han cubierto más de 200 mil hectáreas de tierra. Esta área es casi tres veces mayor que la superficie de la ciudad de Yakarta. El humo provocado por los incendios se ha extendido por las partes de Borneo divididas entre Indonesia, Malasia y Brunéi.