Nicolas Cage vive en un hotel: ¿Por qué la estrella de Hollywood se quedó sin hogar?

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Nicolas Cage vive en un hotel: ¿Por qué la estrella de Hollywood se quedó sin hogar?

La estrella de Hollywood y ganador del Oscar, Nicolas Cage, reveló que se ha quedado sin hogar y vive en hoteles debido a un deslizamiento de tierra ocurrido cerca de su lujosa residencia en la prestigiosa ciudad de Malibú, California. Según la revista People, el famoso actor hizo esta inesperada confesión durante su aparición en el evento Los Angeles Comic Con.

«Actualmente estoy un poco sin hogar. Hubo un incidente con mi casa en Malibú, así que por ahora estoy viviendo de hotel en hotel», admitió el actor.

Un barranco de 7,6 metros en el umbral de su residencia de 10,5 millones de dólares

Nicolas Cage había comprado esta lujosa residencia en 2024 por 10,5 millones de dólares . Sin embargo, las fuerzas de la naturaleza pusieron en grave peligro su valiosa propiedad:

  • La formación de un socavón gigante: El 8 de septiembre, se produjo un deslizamiento de tierra masivo cerca de la casa, con una profundidad de casi 7,6 metrosy una superficie de 9 por 18 metros ;

  • Destrucción de carreteras e infraestructura: El barranco arrasó gran parte de la vía de acceso principal, dejando a los residentes sin posibilidad de llegar a sus hogares de forma segura. Además, las infraestructuras subterráneas, incluidas las tuberías de gas, resultaron dañadas;

  • Deslizamiento hacia el océano: El incidente fue causado por una fuerte erosión costera, potentes marejadas ciclónicas y una marea anormalmente alta. El proceso de erosión no se detiene y continúa expandiéndose hacia el océano.

Estado de emergencia en Malibú: Decenas de familias evacuadas

Teniendo en cuenta la magnitud del peligro, la administración municipal declaró inmediatamente el estado de emergencia:

  • 31 hogares en peligro: Los residentes de un total de 31 casas fueron trasladados a lugares seguros;

  • Exigencia de abandono total: A los propietarios de 7 de estas casas se les dio la orden oficial de evacuar inmediatamente debido al riesgo inminente de colapso, mientras que otros 24 hogares quedaron abandonados debido a la pérdida de las vías de acceso seguras.

Otros cambios impactantes en la vida del actor

Cabe destacar que Nicolas Cage es en realidad sobrino del famoso director de cine Francis Ford Coppola. Desde el inicio de su carrera, adoptó un nombre artístico para lograr el éxito por sus propios medios y no permanecer bajo la sombra de su famoso pariente.

En mayo de este año, se supo que el actor renunció oficialmente a su apellido original, Coppola, consolidando legalmente el nombre independiente Cage en sus documentos.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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