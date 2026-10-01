Caso extremadamente raro en California: una mujer lleva un feto en la cavidad abdominal y da a luz a un bebé sano

En diciembre de 2025, se registró uno de los casos médicos más inusuales en California, Estados Unidos. Una mujer de 41 años llevó un feto no en el útero, sino en la cavidad abdominal, y dio a luz a un bebé sano.

La mujer vivió durante varios años con un quiste ovárico grande. El aumento del volumen abdominal se asoció con el quiste y no con un embarazo. La irregularidad de su ciclo menstrual fue una de las razones por las que no sospechó del embarazo.

La situación se descubrió en diciembre de 2025, cuando la mujer acudió al hospital para que le extirparan el quiste ovárico. Tras detectar signos de embarazo en los exámenes iniciales, los médicos realizaron pruebas adicionales.

Los resultados de los exámenes sorprendieron a los especialistas: el útero estaba vacío y el feto se había desarrollado fuera de él, en la cavidad abdominal. Esta condición se denomina embarazo abdominal y es una de las formas más raras de embarazo ectópico.

Por lo general, estos embarazos conllevan riesgos graves, ya que los tejidos fuera del útero no pueden proporcionar las condiciones ni el suministro de sangre necesarios para el desarrollo normal del feto. Además, pueden surgir complicaciones mortales para la madre, como una hemorragia interna grave.

Sin embargo, en este caso, el feto se desarrolló casi hasta el término y sobrevivió. Los médicos realizaron una cirugía compleja para salvar a la madre y al niño. Durante la operación, se extirpó el quiste y se dio a luz al bebé. En la intervención participó un equipo multidisciplinario. Según el hospital, el estado de la madre y el bebé es estable tras la cirugía.