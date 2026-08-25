Decisión de emergencia de Ozon: ¿Cómo está superando el marketplace la crisis?

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Decisión de emergencia de Ozon: ¿Cómo está superando el marketplace la crisis?

Tras los incendios y ataques ocurridos en instalaciones logísticas y centros importantes en varias regiones de Rusia, Ozon ha anunciado un paquete de medidas de emergencia para apoyar a sus socios y vendedores.

La administración del marketplace ha iniciado un inventario para calcular los daños y ha anunciado oficialmente que todos los vendedores asegurados recibirán una compensación por el valor de las mercancías perdidas.

Alivios para los vendedores: sin multas hasta el 22 de septiembre

La dirección del marketplace ha tomado las siguientes decisiones para evitar que los empresarios y vendedores enfrenten dificultades financieras:

  • Compensación total y cancelación de tarifas de almacenamiento: No se cobrarán tarifas de almacenamiento por los productos que quedaron en las áreas dañadas desde el momento del incidente;

  • Cancelación de multas y sanciones: Todas las multas aplicadas por cancelaciones de pedidos o retrasos en el envío por parte del vendedor hasta el 22 de septiembre han sido suspendidas totalmente;

  • Suspensión temporal del pago diferido en 38 regiones: Para reducir las devoluciones masivas, se ha restringido el sistema de pago posterior para pedidos de productos de almacenes dañados en 38 entidades;

  • Reducción de comisiones: A partir del 30 de agosto, la tarifa de servicio por almacenamiento de mercancías en almacenes se reducirá en 3 puntos porcentuales; reducida;

  • Costos de transporte a cargo de la empresa: Ozon asume totalmente los costos de traslado de mercancías desde los almacenes temporalmente cerrados hacia otros centros seguros.

Incendios en 6 ciudades y situación bursátil

Cronología de eventos de emergencia y reacción del mercado:

  • Daños a gran escala: Los incendios, iniciados el 22 de agosto en instalaciones de Chapáyevsk (Samara), se extendieron a Oremburgo, Adiguesia, Nevinnomyssk, Krasnodar y Majachkalá. Según las estimaciones iniciales de los expertos, los daños afectaron al 15–19 % del fondo de almacenes del marketplace;

  • Evacuación y seguridad: Todo el personal y los trabajadores de las instalaciones fueron evacuados rápidamente a zonas seguras;

  • Volatilidad bursátil: «Lenta.ru» informa que, tras los sucesos, las acciones de Ozon en la Bolsa de Moscú cayeron hasta un 26 %, situándose en 2 140 rublos. Sin embargo, gracias a las rápidas declaraciones y medidas de crisis de la empresa, el precio de los valores aumentó un 3,54 % el 25 de agosto.

El servicio de prensa de la empresa destaca que, a pesar de la situación en los centros logísticos, los plazos principales de entrega de pedidos a los clientes se mantienen bajo control.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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