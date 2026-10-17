La prueba del destino del 27 de octubre: ¿Cómo terminará la carrera entre Netanyahu y el general Eisenkot?

El 27 de octubre, Israel celebrará unas elecciones parlamentarias cruciales que determinarán el destino del país y el futuro de todo Oriente Medio. Es la primera votación nacional desde las tragedias del 7 de octubre y el inicio de la guerra a gran escala en Gaza.

A pesar de la retórica militar y firme del actual primer ministro Benjamín Netanyahu, la profunda división en la sociedad y la unificación de las fuerzas de oposición ponen seriamente en duda su permanencia en el poder.

Descontento social y el principal rival: el general Gadi Eisenkot

Los votantes y las fuerzas políticas contrarias a la política de Netanyahu lo acusan de no haber podido evitar los ataques del 7 de octubre y de haber politizado la tragedia para conservar su puesto:

El partido «Yeshar» y el factor general: El ex jefe del Estado Mayor del ejército israelí, el general Gadi Eisenkot, emerge como el principal rival de Netanyahu;

Distribución de las encuestas: Según las encuestas, aunque el «Likud» de Netanyahu tiene una ligera ventaja en intención de voto por partido, el general Eisenkot supera significativamente al jefe de gobierno actual en la pregunta directa: «¿Quién es más apto para ser primer ministro?»;

Alianza de la oposición: Para poner fin al largo mandato de Netanyahu, dos ex primeros ministros, Yair Lapid y Naftali Bennett, también están uniendo fuerzas. Tienen la experiencia de haber reunido a partidos con visiones divergentes en una coalición en 2021 para apartar temporalmente a «Bibi» del poder.

Dos orientaciones políticas: ¿Radicalismo o equilibrio?

En esta elección, las visiones de los candidatos son radicalmente opuestas:

Actitud hacia la población árabe: Respecto a los árabes, que representan el 20% de la población del país, Netanyahu y su aliado de extrema derecha Bezalel Smotrich («Sionismo religioso y Zehut») adoptan una postura radical, presentándolos como una amenaza potencial. Eisenkot, por su parte, subraya la necesidad de no excluir a los millones de ciudadanos árabes de la sociedad y de tenerlos en cuenta;

Cuestiones de tierras y fronteras: El gobierno actual busca intensificar la construcción de asentamientos judíos en tierras palestinas y mantener un estado de conflicto militar permanente con todos los países vecinos. La oposición afirma que este enfoque solo empeora la situación y que es necesario restaurar la estabilidad a largo plazo y la reputación internacional perdida de Israel;

Lema de campaña: Netanyahu intenta presionar a los votantes con la amenaza: «O el Likud, o un Estado palestino».

Sistema electoral de la Knéset: ¿Por qué la coalición es decisiva?

La formación de un gobierno en el parlamento israelí sigue reglas específicas:

Lista de partidos y 120 escaños: Los ciudadanos no votan por candidatos individuales, sino por partidos. En la Knéset, compuesta por 120 escaños, los escaños se distribuyen según el porcentaje de votos obtenidos por cada partido;

61 votos necesarios: Se requiere el apoyo de al menos 61 diputados para formar un gobierno. Debido a la gran diversidad de la sociedad israelí, ningún partido puede obtener la mayoría por sí solo;

Batalla de coaliciones: Una vez anunciados los resultados de las elecciones, el nombre del primer ministro se decidirá en función de quién pueda reunir a más aliados. Si la oposición logra ponerse de acuerdo, la era Netanyahu terminará; de lo contrario, la política militar actual continuará.

La votación del 27 de octubre no será una simple elección de programas sociales o económicos, sino una batalla política decisiva sobre si Israel seguirá en el camino de las guerras incesantes y el aislamiento internacional.