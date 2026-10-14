La tensión aumenta en los círculos políticos israelíes ante las elecciones parlamentarias. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lanzó una advertencia urgente a los votantes, afirmando que si las fuerzas de la oposición ganan los próximos comicios, se podría abrir el camino para la creación de un Estado palestino independiente.

El jefe del gobierno subrayó que la llegada al poder de sus rivales cambiaría radicalmente la dirección de la seguridad nacional y las operaciones militares del país.

«Se retirarán las tropas, no se tomarán medidas contra Irán»

Netanyahu expresó una serie de opiniones contundentes sobre la posible política de la oposición:

La creación de un Estado palestino: Según el primer ministro, si la oposición actual gana las elecciones, dará su consentimiento a la independencia de Palestina y a su establecimiento como Estado separado;

Retirada en los frentes: Afirmó que las fuerzas opositoras detendrían las operaciones militares en curso en el Líbano y la Franja de Gaza, retirando completamente a las tropas israelíes de esas zonas;

Silencio ante Teherán: Netanyahu también destacó que un posible nuevo gobierno no tomaría ninguna medida de resistencia o restricción contra Irán, lo que fortalecería aún más la posición de Teherán en la región.

Fecha decisiva: 27 de octubre

Las próximas elecciones parlamentarias (Knéset) en Israel 27 de octubre están programadas para el día.

Se espera que estas elecciones determinen no solo la política interna del país, sino también el destino futuro de la guerra, la seguridad y los procesos diplomáticos en Oriente Medio. A medida que se acerca el día de la votación, la lucha política e informativa entre los principales partidos se vuelve cada vez más intensa.