Escenarios inesperados de las elecciones israelíes del 27 de octubre

El presidente estadounidense Donald Trump anunció su apoyo «total e incondicional» al primer ministro Benjamin Netanyahu ante las elecciones al Parlamento israelí, la Knesset, previstas para el 27 de octubre.

DW Según la publicación, el jefe de la Casa Blanca justificó esta decisión el 18 de octubre en su red Truth Social citando los intereses estratégicos comunes de Washington y Tel Aviv frente a Irán. Sin embargo, este apoyo llega en un momento complejo en el que el partido «Likud» de Netanyahu está perdiendo terreno frente a la oposición en las encuestas.

«Si llega otro líder, nos quedaremos solos frente a Irán»: El argumento principal de Trump

El presidente estadounidense considera que la permanencia de Netanyahu en el poder es la garantía fundamental de la seguridad regional:

Amenaza iraní y alianza única: Trump enfatizó que si llega otro líder a Israel, Washington se verá obligado a enfrentar a Teherán por su cuenta. Expresó claramente que no tiene intención de actuar de esa manera;

Ataques conjuntos: El líder estadounidense destacó que, en cooperación con el gobierno de Netanyahu, se han estado realizando ataques militares y financieros constantes contra el régimen iraní;

La presión no cesará: Se señaló que mientras los funcionarios de Teherán no cambien su política exterior, la presión conjunta y las sanciones continuarán.

Resultados de las encuestas: Gadi Eizenkot a la cabeza

A pesar del firme respaldo de Trump, el ambiente en Israel no favorece al primer ministro en funciones:

El partido «Yashar» lidera: The Jerusalem Post según los resultados de las encuestas de opinión citadas por, el partido opositor «Yashar», liderado por el exjefe del Estado Mayor del ejército israelí Gadi Eizenkot, podría obtener 22 mandatos en las elecciones;

El «Likud» se queda atrás: Se espera que el partido «Likud» de Netanyahu, la fuerza principal del gobierno actual, caiga al segundo lugar con solo 19 mandatos ;

Fuerzas iguales: Independientemente de los resultados individuales de los partidos, las posibilidades globales de los bloques progubernamentales y de la oposición siguen siendo extremadamente cercanas.

El problema de los 61 mandatos y el riesgo de crisis política

Para formar una mayoría sobre los 120 escaños de la Knesset y constituir un nuevo gobierno, se requiere reunir al menos 61 votos . Por ello, que un partido obtenga más escaños no garantiza su victoria absoluta: