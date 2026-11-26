Disputa en la Knesset y expulsión del ministro

Facultades policiales y multas: En caso de infracción, la policía habría tenido la autoridad para apagar los altavoces, confiscar el equipo e imponer una multa de hasta 50 000 shekels (aproximadamente 15 800 dólares estadounidenses) según lo previsto.

Permiso obligatorio: Las mezquitas habrían tenido que obtener un permiso especial para utilizar altavoces y sistemas de sonido.

El documento, impulsado por diputados del partido de extrema derecha «Otzma Yehudit» («Poder Judío»), establecía requisitos estrictos y sanciones para las mezquitas:

El Parlamento israelí (Knesset) rechazó por mayoría el proyecto de ley que buscaba limitar el uso de altavoces para la llamada a la oración en las mezquitas. El debate sobre esta iniciativa estuvo marcado por un fuerte altercado con el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien finalmente fue expulsado del hemiciclo.

Antes de la votación, se produjo un tenso enfrentamiento entre Itamar Ben-Gvir y diputados árabes. El ministro acusó a los diputados árabes de apoyar el terrorismo y exigió que abandonaran el país junto a sus familias.

El vicepresidente de la Knesset, Eytan Ginzburg, intentó restablecer el orden, pero Ben-Gvir lo insultó llamándolo «idiota» (idiota) En respuesta, Ginzburg ordenó la expulsión del ministro de la sala. Al salir, Ben-Gvir instó a otros miembros del gobierno a seguirlo.

Resultados de la votación y reacciones políticas

Indicadores Detalles y resultados Autor del proyecto Extrema derecha Partido «Otzma Yehudit» partido (Itamar Ben-Gvir) Votos en contra 63 diputados (oposición y partidos árabes) Votos a favor 45 diputados Abstenciones / Ausentes Ultraortodoxos (haredim) la mayoría de los diputados no participó en la votación Decisión final El proyecto de ley fue rechazado

Durante los debates, Ben-Gvir calificó esta iniciativa como una lucha contra el «terrorismo acústico», mientras que los diputados de la oposición la tildaron de agresión abierta contra las libertades religiosas de la minoría musulmana.

¿Considera que el rechazo de este polémico proyecto de ley por parte del Parlamento israelí es un paso importante para preservar la libertad religiosa y la estabilidad interna?

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