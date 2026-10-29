Netanyahu en pánico: los árabes crean sensación en las elecciones israelíes y frustran sus planes

A medida que los resultados de las elecciones parlamentarias en Israel llegan a su fin, la tensión en la escena política se intensifica. Con el 97 % de los votos escrutados, ni el bloque de derecha liderado por el primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, ni la oposición han logrado obtener los 61 escaños necesarios para formar una mayoría.

La mayor sorpresa de esta carrera electoral ha sido la participación extraordinariamente alta de los ciudadanos árabes que viven en Israel. Con 19 escaños en el Parlamento, se están convirtiendo en la fuerza política clave que decidirá la formación o la caída del nuevo gobierno.

¿Por qué se han movilizado tanto los votantes árabes?

Los árabes, que representan al menos el 21 % de la población israelí (cerca de 2,2 millones de personas), han demostrado una unidad histórica en estas elecciones:

El impacto de la situación en Palestina: La política agresiva del gobierno de Netanyahu en los territorios palestinos y las declaraciones antiárabes de los ministros radicales (incluido Smotrich) obligaron a la población a hacer oír su voz de forma legal;

Gran afluencia matutina y la preocupación de Netanyahu: Desde los primeros minutos de apertura de los colegios electorales en las ciudades árabes, se observó un flujo constante de personas. Al ver esta actividad, Netanyahu entró en pánico y se vio obligado a pedir a sus seguidores a través de las redes sociales que «salieran a votar rápidamente»;

19 mandatos en el Parlamento: Este éxito de los partidos árabes les otorga la mayor palanca de influencia en la escena política israelí de los últimos años.

El secreto decisivo: más de 400 000 «votos de doble sobre»

El 4 de noviembre se ha fijado como fecha límite para anunciar los resultados oficiales definitivos. El factor principal que retrasa el proceso es el voto de categorías especiales de electores:

Quiénes están incluidos: Militares, diplomáticos, pacientes hospitalizados, prisioneros y ciudadanos con derecho a votar fuera de su lugar de residencia habitual;

Sin permiso para quienes están en el extranjero: Los ciudadanos israelíes que viven en el extranjero o están de viaje no tienen permiso legal para participar en las elecciones;

Por qué «doble sobre»: Cada papeleta se introduce en dos sobres. En el primer sobre se abren los datos personales del ciudadano para confirmar que no ha votado en su colegio principal, y solo entonces se añade el voto del segundo sobre al recuento general. Por esta razón, el recuento de más de 400 000 votos requiere tiempo adicional.

¿Se unirán los árabes a la oposición o Netanyahu volverá a salir airoso?

Actualmente, la principal intriga política gira en torno a una posible alianza entre los diputados árabes y la oposición:

La condición de la «Lista Unida»: Los partidos árabes están dispuestos a apoyar una coalición opositora solo con el objetivo de destituir a Netanyahu, pero no desean formar parte del bloque militar radical liderado por el exjefe del Estado Mayor Eisenkot;

Conflicto dentro de la oposición: Incluso dentro del campo de la oposición, existen serias divisiones sobre la inclusión de diputados árabes en el gobierno;

Riesgo de nuevas elecciones: Si la oposición no logra llegar a un acuerdo con los árabes y no puede formar coalición, la situación volverá a jugar a favor de Netanyahu: podría convocar nuevas elecciones e intentar mantenerse en el poder alegando la debilidad de la oposición.

El destino del Parlamento israelí pende de un hilo. El periodo hasta el 4 de noviembre determinará si el país vivirá un gran cambio político o el inicio de una nueva crisis de gobernabilidad prolongada.