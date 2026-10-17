Cinco drones identificados como rusos se estrellaron en territorio moldavo en un lapso de 17 horas. Tras los incidentes, el Ministerio de Asuntos Exteriores del país condenó a Rusia, según informó Reuters.

Se informó que los drones ingresaron al espacio aéreo de Moldavia durante la noche del 15 al 16 de octubre y durante el día 16 de octubre. Todos cayeron principalmente en las regiones del norte y este del país. Los incidentes dejaron una persona con heridas leves y causaron daños materiales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Moldavia enfatizó que estos incidentes representan una amenaza para la seguridad de los ciudadanos. En su declaración, el ministerio señaló que la guerra de Rusia contra Ucrania afecta directamente la estabilidad regional.

Los incidentes con drones también provocaron la citación del embajador ruso, Oleg Ozerov, para que diera explicaciones. El gobierno moldavo ya había exigido anteriormente explicaciones a Rusia por las violaciones de su espacio aéreo.

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, considera que la política exterior rusa es contraria a los intereses del país. Ella no ha permitido que el embajador ruso, Oleg Ozerov, quien lleva más de dos años en el cargo, presente sus credenciales diplomáticas.

Por su parte, Rusia acusa a los líderes moldavos de llevar a cabo una política hostil hacia Moscú. Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, para mejorar las relaciones entre ambos países, el gobierno de Maia Sandu debe abandonar su «política basada en la rusofobia».