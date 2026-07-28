Ataque de drones en la región de Moscú: detalles de las explosiones nocturnas y los incendios

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Ataque de drones en la región de Moscú: detalles de las explosiones nocturnas y los incendios

Un ataque de vehículos aéreos no tripulados (drones) fue repelido en el territorio de la región de Moscú durante la noche y la mañana. A pesar de la acción de las fuerzas de defensa aérea, un edificio residencial de varias plantas en Chéjov y varias localidades sufrieron daños graves.

Zamin.uz Basándose en las declaraciones oficiales del gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, presenta los detalles más recientes y relevantes del incidente desde el lugar de los hechos.

1. Un drone impacta contra un edificio de gran altura en Chéjov

Según informó el gobernador Andréi Vorobiov, el contratiempo más grave ocurrió en la ciudad de Chéjov. Como resultado del ataque, un drone impactó contra un edificio residencial de varias plantas en la concurrida calle Zemskaya.

De la declaración del gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov:

« Esta noche y esta mañana, las fuerzas de defensa aérea repelieron un ataque de drones en la región de Moscú. En Chéjov, un drone impactó contra un edificio de la calle Zemskaya. Todos los servicios de emergencia y operativos trabajan en el lugar. La información sobre posibles víctimas está siendo aclarada. »

2. Incendio en terreno abierto y destrucción en comunidades de horticultura

Además del incidente en Chéjov, los restos y caídas de drones provocaron situaciones de emergencia en varias zonas más:

  • Quema de neumáticos: Debido a otro drone que cayó en un terreno abierto, se desató un fuerte incendio en una acumulación de neumáticos para automóviles. Los bomberos y rescatistas toman medidas rápidas para extinguir el fuego.

  • Aldea de Vaulovo (SNT Dubrava): La caída del drone provocó un incendio en una vivienda residencial privada. El fuego fue sofocado y no hubo víctimas, ya que no había nadie en la casa en el momento del incidente.

  • Aldea de Dubna (SNT Romashkino): Los restos de un drone dañaron un edificio de una casa de campo de verano (dacha). Nadie resultó herido como consecuencia del incidente.

Información resumida sobre las consecuencias del ataque con drones

Región / Lugar

Objeto dañado

Daños y consecuencias

Ciudad de Chéjov (Calle Zemskaya)

Edificio residencial de varias plantas

Impactado por un drone; víctimas bajo verificación

Terreno abierto

Pila de neumáticos

Se desató un incendio, labores de extinción en curso

Aldea de Vaulovo («Dubrava»)

Casa privada

Incendio totalmente extinguido; sin víctimas

Aldea de Dubna («Romashkino»)

Casa de campo de verano (dacha)

Restos causaron daños; sin víctimas

3. Los servicios de rescate y operativos trabajan en modo activo

Actualmente, los servicios de emergencia y los organismos encargados de hacer cumplir la ley de la región de Moscú operan de manera coordinada en todas las áreas afectadas. Continúan los trabajos para eliminar los daños causados y garantizar la seguridad de la población.

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Shuhrat Razzakov
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