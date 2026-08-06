Ataques con drones en cuatro regiones de Rusia: un muerto

En la región de Kursk, una persona murió y otras seis resultaron heridas después de que un dron impactara contra una vivienda particular. Esa misma noche, otras dos personas resultaron heridas en la región de Bélgorod, mientras que en las zonas de Moscú y Yaroslavl se reforzaron las medidas de defensa y seguridad debido al riesgo de ataque aéreo.

Toda la información se basa en declaraciones de dirigentes regionales rusos y de los estados mayores operativos. Por ahora, la posibilidad de verificar por completo los detalles de los ataques mediante fuentes independientes sigue siendo limitada.

Un dron impacta contra una vivienda particular

Según informó el gobernador de la región de Kursk, Aleksandr Jinshtéin, el incidente ocurrió la noche del 5 de agosto en la localidad de Kozyrevka, distrito de Bolshesoldatski.

Según sus palabras, un dron impactó contra una vivienda particular. Una persona murió y otras seis sufrieron heridas de diversa gravedad. Por el momento no se han ofrecido más detalles sobre el estado de los heridos ni sobre cuántas personas se encontraban en la vivienda durante el incidente.

Kozyrevka está situada cerca de las zonas fronterizas con Ucrania. Según se informó, los servicios locales trabajaron para mitigar las consecuencias del impacto e inspeccionar el lugar del incidente.

Dos personas heridas en Bélgorod

En la ciudad de Shebékino, en la región de Bélgorod, un miembro de la unidad de voluntarios «Orlan» resultó herido en un ataque con drones. Según el estado mayor operativo regional, recibió atención médica.

Otro incidente se registró en la localidad de Maslova Pristán, en el distrito de Shebékino. La información oficial señala que un dron atacó un automóvil y que el hombre que viajaba en él acudió por sus propios medios al hospital con heridas causadas por una explosión de mina.

No se han divulgado todos los detalles sobre los daños sufridos por el automóvil ni sobre el estado actual de la víctima.

Aseguran que derribaron tres drones que se dirigían hacia Moscú

En la noche del 5 al 6 de agosto, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, afirmó que las fuerzas rusas de defensa antiaérea destruyeron tres drones que se dirigían hacia la capital.

Según sus datos, los servicios de emergencia trabajaron en los lugares donde cayeron fragmentos de los drones. Los primeros informes no mencionaron víctimas ni daños graves en edificios.

En este tipo de situaciones, los drones que se aproximan al espacio aéreo de Moscú también pueden afectar el funcionamiento de los aeropuertos. Sin embargo, no se informó oficialmente de restricciones a los vuelos durante esa noche.

Cierran la salida de Yaroslavl hacia Moscú

El riesgo de un ataque con drones también fue declarado en la región de Yaroslavl, situada al noreste de Moscú.

El gobernador regional, Mijaíl Yevráyev, informó de que, por motivos de seguridad, el tráfico desde la ciudad de Yaroslavl en dirección a Moscú fue suspendido temporalmente. La restricción comenzaba en la intersección de la avenida Moscú y la carretera de circunvalación suroeste.

Se pidió a los habitantes que aplazaran sus desplazamientos por esa ruta o utilizaran otros caminos. Los primeros informes no mencionaron drones derribados, explosiones ni destrucción en la región.

¿Qué muestran los incidentes ocurridos en una sola noche?

Mientras en Kursk y Bélgorod hubo personas afectadas, las principales medidas adoptadas en Moscú y Yaroslavl se centraron en interceptar los drones y limitar temporalmente los desplazamientos de la población.

Sin embargo, el impacto de un dron contra una vivienda particular o un automóvil demuestra que la población civil sigue expuesta a riesgos en zonas alejadas del frente. El impacto directo de un aparato no tripulado, su explosión o los fragmentos posteriores a su derribo pueden tener consecuencias igualmente graves.

Según los datos disponibles, los incidentes ocurridos en las cuatro regiones dejaron un total de un muerto y al menos ocho heridos. Podrían publicarse nuevas actualizaciones oficiales sobre el número de víctimas.

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