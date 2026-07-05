El vuelo Moscú-Sochi se convirtió en un verdadero escenario de concierto

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El vuelo Moscú-Sochi se convirtió en un verdadero escenario de concierto

Los pasajeros de un vuelo de Aeroflot en la ruta Moscú-Sochi fueron testigos de una sorpresa musical inesperada. Durante el vuelo, los famosos cantantes Leonid Agutin y Vladimir Presnyakov organizaron un concierto en vivo a bordo del avión.

La actuación inusual estuvo dedicada a la inauguración del festival Aguteens celebrado el 1 de julio. El concierto sorprendente compartió un ambiente festivo con los pasajeros, transformando la cabina del avión en una pequeña sala de conciertos.

Cuando las canciones comenzaron a sonar, los pasajeros cantaron acompañando a los artistas, y muchos capturaron los momentos inolvidables con sus teléfonos. La atmósfera sincera también se está discutiendo ampliamente en las redes sociales.

Al final del concierto, todos los pasajeros y cantantes interpretaron juntos la famosa canción «Aeroporty», convirtiendo el vuelo en un evento aún más inolvidable.

AeroflotMoscúSochiLeonid AgutinVladimir Presnyakov
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