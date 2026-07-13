La mensajería nacional Max permite ahora la compra de billetes de avión de Aeroflot

Se ha iniciado una nueva etapa en el uso de servicios digitales relacionados con la aviación para los usuarios de la mensajería nacional rusa Max. Se ha lanzado un chatbot especial que permite reservar y comprar directamente billetes para vuelos de la aerolínea Aeroflot a través de esta plataforma. Este paso significa que la mensajería se está convirtiendo no solo en una herramienta de comunicación, sino en un ecosistema integral. Así lo informa Ixbt.com informa .

A través del nuevo servicio, los pasajeros pueden actualmente reservar billetes para vuelos entre Moscú y San Petersburgo. El chatbot incluye no solo la venta de billetes, sino también la función de gestión de servicios adicionales. Por ejemplo, los usuarios pueden pagar por equipaje extra, solicitar servicios de transporte de mascotas o modificar billetes ya comprados.

Cooperación digital y nuevas oportunidades

Este proyecto es el resultado de la cooperación estratégica entre Aeroflot y VK. Las partes llegaron a un acuerdo en junio de 2024 para el desarrollo e implementación de soluciones digitales. El uso de las capacidades de la plataforma Max permite a la aerolínea hacer que la comunicación con sus clientes sea más rápida y cómoda.

A través del chatbot, los pasajeros también pueden obtener información sobre ofertas especiales y el programa de fidelidad de la aerolínea. El sistema cuenta además con una función de notificaciones automáticas sobre eventos y cambios relacionados con el vuelo, lo que ayuda a los pasajeros a controlar sus viajes en tiempo real.

Esta novedad también puede ser interesante para los viajeros y nuestros compatriotas que vuelan frecuentemente en esta dirección. Ya no es necesario recurrir a aplicaciones de terceros para vuelos nacionales en Rusia, ya que surge la posibilidad de completar todos los procesos dentro de una mensajería popular. Estas integraciones demuestran cuán profundamente las tecnologías modernas se están integrando en la vida cotidiana.

Los expertos señalan que se espera que el desarrollo de este tipo de chatbots cubra otras rutas internacionales en el futuro. Si este sistema, que actualmente se encuentra en fase de prueba, tiene éxito, Aeroflot podría integrar toda su red de vuelos en la mensajería Max.