Miembro de la familia real de los EAU hallada inconsciente en una calle de Londres es condenada

Mahrah al Nahyan, de 32 años, vinculada a la familia real de Abu Dabi en los EAU, fue condenada por negligencia infantil tras ser hallada inconsciente en una calle de Londres, informó The Times.

El incidente ocurrió el 13 de junio de 2026 en el oeste de Londres. La mujer fue encontrada inconsciente junto a una valla cerca de una carretera transitada. A su lado había otro hombre inconsciente, mientras que un niño de tres años caminaba descalzo y sin supervisión cerca del tráfico.

Los transeúntes ayudaron al niño y llamaron a la policía. La mujer permaneció inconsciente durante unos 30 minutos. La policía encontró objetos relacionados con el consumo de drogas en sus bolsos, aunque no se detectaron sustancias prohibidas.

En el juicio se reveló que Mahrah al Nahyan había consumido cocaína días antes del suceso. Sin embargo, su abogado argumentó que no había consumido drogas el día del incidente, sino que sufría un agotamiento extremo por consumos previos. Tras el hecho, comenzó un tratamiento de rehabilitación.

El tribunal le impuso dos años de libertad condicional y la obligó a participar en un programa de rehabilitación. Además, deberá pagar un total de 6 114 libras esterlinas en multas y costas judiciales.

El juez señaló que, de no haber intervenido los transeúntes, el niño podría haber sufrido heridas graves o enfrentado otros peligros. El tribunal destacó especialmente que el menor quedó sin vigilancia cerca de vehículos en movimiento.

Mahrah al Nahyan se declaró culpable. Su abogado afirmó que ella lamenta profundamente lo ocurrido y está decidida a continuar con su tratamiento para superar su adicción.