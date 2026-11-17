Usman Nurmagomedov y su equipo podrían haber dejado atrás los días difíciles. Según informes difundidos en los medios rusos, Khabib Nurmagomedov viajó personalmente a los EAU para negociar con las autoridades emiratíes. Como resultado, se dice que los miembros del grupo, incluido Usman, fueron liberados gradualmente. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

Tras causar un gran revuelo en el mundo de las MMA, en Abu Dabi, el altercado en el hotel ha tomado un nuevo rumbo. Hace unos días, se informó que Usman Nurmagomedov y los miembros de su equipo habían sido condenados a seis meses de prisión. Ahora se dice que han sido liberados y que la intervención personal de Khabib Nurmagomedov jugó un papel clave.

¿Khabib fue a los EAU a negociar?

Según información difundida por el canal ruso de Telegram Mash, los allegados de Usman Nurmagomedov intentaron inicialmente resolver la situación de forma independiente, antes de pedir ayuda a Khabib Nurmagomedov.

Se dice que Khabib intentó primero resolver el asunto a través del jefe de la UFC, Dana White, y socios estadounidenses. Sin embargo, debido a las particularidades de la legislación y los procedimientos legales en los EAU, estos intentos no dieron resultados.

Posteriormente, se informa que el propio Khabib viajó a los Emiratos para llevar a cabo negociaciones con las autoridades locales.

Según la fuente, las partes llegaron a un acuerdo para liberar a los detenidos gradualmente en lugar de simultáneamente. El primer grupo habría sido liberado el 15 de noviembre, y el segundo grupo, que incluía a Usman Nurmagomedov, el 16 de noviembre.