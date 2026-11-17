¿Khabib Nurmagomedov fue a los EAU para liberar a Usman? Detalles de las negociaciones
Usman Nurmagomedov y su equipo podrían haber dejado atrás los días difíciles. Según informes difundidos en los medios rusos, Khabib Nurmagomedov viajó personalmente a los EAU para negociar con las autoridades emiratíes. Como resultado, se dice que los miembros del grupo, incluido Usman, fueron liberados gradualmente. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.
Tras causar un gran revuelo en el mundo de las MMA, en Abu Dabi, el altercado en el hotel ha tomado un nuevo rumbo. Hace unos días, se informó que Usman Nurmagomedov y los miembros de su equipo habían sido condenados a seis meses de prisión. Ahora se dice que han sido liberados y que la intervención personal de Khabib Nurmagomedov jugó un papel clave.
¿Khabib fue a los EAU a negociar?
Según información difundida por el canal ruso de Telegram Mash, los allegados de Usman Nurmagomedov intentaron inicialmente resolver la situación de forma independiente, antes de pedir ayuda a Khabib Nurmagomedov.
Se dice que Khabib intentó primero resolver el asunto a través del jefe de la UFC, Dana White, y socios estadounidenses. Sin embargo, debido a las particularidades de la legislación y los procedimientos legales en los EAU, estos intentos no dieron resultados.
Posteriormente, se informa que el propio Khabib viajó a los Emiratos para llevar a cabo negociaciones con las autoridades locales.
Según la fuente, las partes llegaron a un acuerdo para liberar a los detenidos gradualmente en lugar de simultáneamente. El primer grupo habría sido liberado el 15 de noviembre, y el segundo grupo, que incluía a Usman Nurmagomedov, el 16 de noviembre.
Sin embargo, la visita de Khabib a los EAU, el contenido de las negociaciones y los términos del acuerdo no han sido confirmados por fuentes independientes. Por lo tanto, esta información debe tomarse con cautela.
¿Por qué fue arrestado Usman Nurmagomedov?
El incidente ocurrió el 11 de noviembre en Abu Dabi, en el vestíbulo de un hotel situado en la isla de Yas.
Usman Nurmagomedov y sus acompañantes se cruzaron con el georgiano Merab Dvalishvili quien estaba dando una entrevista. Los videos difundidos en redes sociales muestran a Usman acercándose a Dvalishvili, dándole una bofetada, lo que desencadenó una pelea multitudinaria.
Tras el incidente, la policía de los EAU detuvo a un total de 10 personas. Ocho de ellas participaron en la pelea, mientras que otras dos fueron acusadas de grabar y difundir la escena en Internet.
El 13 de noviembre, el tribunal penal de Abu Dabi examinó el caso y condenó a seis acusados a seis meses de prisión, una multa de 300 000 dirhams y la expulsión del país al finalizar la pena. Las dos personas que grabaron y difundieron el incidente también recibieron seis meses de prisión.
Dvalishvili y su acompañante Saba Lazishvili fueron liberados tras pagar una multa de 50 000 dirhams cada uno.
Merab Dvalishvili también deseaba su liberación
Tras el altercado, Merab Dvalishvili reaccionó a la situación. Expresó su gratitud a las autoridades de Abu Dabi y declaró que se sentía bien.
El luchador georgiano también expresó su deseo de que Usman y sus acompañantes fueran liberados. Subrayó que no presentaría cargos y que deseaba paz y bienestar para todos.
Tras las noticias de liberación difundidas el 16 de noviembre, Dvalishvili dijo que se alegraría si la información fuera cierta. Sin embargo, también aclaró que no tiene intención de reconciliarse con Usman y Umar Nurmagomedov.
¿Qué se sabe sobre el destino de Umar Nurmagomedov?
Una pregunta importante sigue sin respuesta en torno a este evento: ¿cuál es el estado de Umar Nurmagomedov?
Aunque algunos informes mencionan a Usman y a los miembros de su equipo, no hay información confirmada sobre la liberación de Umar. Por lo tanto, es imposible afirmar con certeza que haya salido de prisión.
Conclusión: la preocupación de un hermano por su menor siempre es especial
La implicación de Khabib Nurmagomedov en este asunto ha despertado un gran interés entre los fans de las MMA. Si la información difundida se confirma, significa que actuó personalmente para sacar a su hermano y compañeros de una situación difícil.
Así es en la vida: a veces los hermanos menores actúan de forma imprudente y se meten en problemas, y los mayores despliegan todos sus esfuerzos para sacarlos de situaciones complejas.
Sin embargo, este evento recuerda otra verdad: la competencia deportiva, el orgullo y las enemistades personales nunca deben estar por encima de la ley. La rivalidad debe quedar en el campo, y los atletas no deben olvidar que son responsables de sus actos en cualquier circunstancia.
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…