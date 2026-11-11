¿Por qué se pospone la reunión entre Putin y Zelenski? Negociaciones en Abu Dabi y nuevas condiciones
La parte rusa no ve motivos para una reunión personal entre el presidente ruso Vladímir Putin y el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, sin avances reales en puntos cruciales. Así lo declaró el enviado especial del presidente estadounidense, Jared Kushner, tras las negociaciones en Abu Dabi, según informó la agencia Reuters.
Desconfianza y En Abu Dabi consultas complejas
Los periodistasal responder preguntas sobre las perspectivas de una cumbre de alto nivel, el representante estadounidense declaró abiertamente que actualmente no existe una confianza total entre Moscú y Kiev, y que no hay simpatía ni confianza mutua entre los líderes.
Kushner destacó que las consultas celebradas en la capital de los Emiratos Árabes Unidos fueron complejas y cargadas de emoción, pero se llevaron a cabo en un espíritu abierto. El único resultado práctico importante de estas negociaciones fue el acuerdo de principio sobre un intercambio humanitario a gran escala de prisioneros de guerra. Las cifras finales serán acordadas por las partes el jueves 12 de noviembre.
Negociaciones y puntos clave
Detalles e información principal
Lugar de las negociaciones
Ciudad de Abu Dabi (EAU)
Declaración del representante de EE. UU.
Sin progreso real, una reunión entre Putin y Zelenski es imposible
Actitud de las partes
Ausencia total de confianza y simpatía entre ambas partes
Acuerdo principal alcanzado
Intercambio humanitario de prisioneros a gran escala
Próximo viaje de la delegación estadounidense
Visita a Moscú el 12 de noviembre y posteriormente a Dublín
«Ningún acuerdo ni sistema de garantías de seguridad puede entrar en vigor hasta que las cuestiones territoriales estén completamente resueltas».
Bloqueo de disputas territoriales y garantías de seguridad
El representante de la administración estadounidense confirmó que la cuestión de proporcionar garantías de seguridad a Ucrania tras la guerra está fuertemente bloqueada debido a la falta de resolución de las disputas territoriales. Según Kushner, la exigencia de Rusia de retirar completamente todas las estructuras ucranianas de la región del Donbás sigue siendo la condición principal, y sin resolver esto, ningún sistema de seguridad funcionará.
Asimismo, el enviado especial de EE. UU. anunció que el 12 de noviembre volará junto a Steve Witkoff a Moscú para mantener negociaciones directas con Vladímir Putin. Posteriormente, la delegación estadounidense tiene previsto viajar a Dublín para reunirse con Zelenski con el fin de acercar las posiciones de las partes.
¿Cree usted que, en un contexto donde persisten los problemas territoriales y la desconfianza mutua, los esfuerzos diplomáticos de los representantes estadounidenses pueden conducir a cambios significativos en los próximos días? ¡Deje su opinión en los comentarios!
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