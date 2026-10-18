En Filipinas, un niño pequeño con miedo a una inyección comienza a recitar el adhan (video)

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En Filipinas, un niño pequeño con miedo a una inyección comienza a recitar el adhan (video)

Un video que muestra a un niño filipino recitando el adhan mientras recibe una inyección se ha vuelto viral en las redes sociales. El inusual gesto del niño, llamado Teytey, captó la atención de muchos usuarios y les levantó el ánimo. Así lo informó Sinjali.

En el video, se puede ver al niño recitando el adhan en voz alta mientras la enfermera le administra la inyección. El pequeño repite, entre otras cosas, la parte de la shahada islámica: «Ashhadu alla ilaha illallah».

La grabación difundida en las redes sociales provocó diversas reacciones entre los usuarios. Mientras algunos elogiaron la sinceridad del niño, otros encontraron graciosa su reacción durante la inyección.

Se informa que la publicación del video ha acumulado más de 1,4 millones de «me gusta».

FilipinasTeyteyIslamShahadaVideo
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