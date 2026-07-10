En Filipinas, una variedad de plátano se utiliza para crear un tejido innovador para bolsos y mochilas

En Filipinas, la variedad de plátano abacá se está convirtiendo en una materia prima importante no solo para la agricultura, sino también para la industria. Los agricultores locales extraen fibras de los tallos de esta planta para participar en la producción de un tejido ecológico llamado Bananatex.

Primero, se extraen las fibras de los tallos de abacá. Una vez secas, se procesan para convertirlas en hilos resistentes. Luego, se fabrica el tejido con estos hilos. El material terminado se utiliza para producir bolsos, mochilas y artículos de viaje.

El Bananatex está hecho de materias primas vegetales y tiene propiedades resistentes al agua. Por ello, se utiliza en artículos destinados al uso diario.

Los expertos en materiales ecológicos destacan que estos tejidos pueden ser una alternativa a los productos sintéticos basados en plástico. Su uso ayuda a reducir los residuos de microplásticos.

Otro aspecto del proyecto está relacionado con la población rural. El cultivo de abacá permite a los agricultores filipinos obtener ingresos constantes. Al mismo tiempo, esta planta ayuda en la reforestación local y en la protección del suelo.