Terremoto mortal en Filipinas cobra muchas vidas

El archipiélago filipino, situado en la región del Pacífico, se vio obligado a resistir otro desastre natural devastador. El 8 de junio de este año, a las 7:37 a. m. hora local, se registró un terremoto extremadamente potente de magnitud 7,8 cerca de la costa de la isla de Mindanao, en el sur del país. Tras esta fuerte sacudida subterránea, la paz se perdió una vez más en la región: en un corto período de tiempo, más de 130 réplicas potentes, con magnitudes entre 1 y 6,7, sembraron el pánico entre la población.

El desastre que sacudió la tierra interrumpió por completo las redes eléctricas y de comunicaciones en las zonas costeras, pero gracias a la rápida actuación de los equipos de rescate, los sistemas fueron restablecidos. La ciudad de General Santos, la más cercana al epicentro y conocida popularmente como la «capital del atún», se convirtió en una de las zonas más afectadas por el desastre.

Según los sombríos informes de la prestigiosa agencia de noticias BBC, que cita a representantes del gobierno local, al menos 19 personas inocentes perdieron la vida como resultado del desastre natural. En varias provincias importantes, incluidas South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani y la ciudad de General Santos, al menos 134 ciudadanos sufrieron heridas de diversa gravedad.

Actualmente, Reuters está verificando seriamente los informes, basados en datos de los servicios de protección civil, de que el número de víctimas mortales ha alcanzado las 32 debido a personas atrapadas bajo los escombros y a deslizamientos de tierra aterradoras. El liderazgo del país declaró inmediatamente el estado de emergencia y movilizó unidades del ejército nacional y equipos especiales de rescate para eliminar las consecuencias del desastre y salvar a las personas. Los organismos oficiales indicaron que se están compilando estadísticas precisas de todas las fuentes y que se presentarán al público en las próximas horas.

Videos y fotos desgarradores que circulan por Internet muestran cómo muchos edificios se derrumban como si fueran de papel, incluida la destrucción total del popular restaurante de comida rápida «Jollibee». Una escena filmada en una escuela primaria de la provincia de Davao Occidental es particularmente conmovedora: en el primer día del nuevo año escolar, se ve a pequeños estudiantes agachados en el suelo por miedo a la fuerte sacudida, mientras el refugio detrás de ellos se derrumba.

Afortunadamente, la administración de la escuela anunció que ningún niño resultó herido en este incidente. El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., se dirigió a la nación, prometiendo que el Estado no abandonaría a la gente de Mindanao en estos momentos difíciles, y ordenó la suspensión inmediata de las actividades educativas en las zonas afectadas.

Estos terremotos ocurren con frecuencia en Filipinas, que se encuentra en la región geográficamente muy inestable y activa conocida como el «Cinturón de Fuego del Pacífico». Un terremoto de magnitud 6,9 ocurrido en el otoño del año pasado cobró la vida de más de 70 personas. Esta reciente fuerte sacudida tuvo repercusiones no solo dentro del país, sino también en los estados vecinos. Tras el desastre, se observaron olas de hasta 1,4 metros de altura en las remotas islas Ogasawara de Japón, así como frente a las costas de Indonesia y Palau, y se emitió una alerta de tsunami. Aunque esta amenaza fue cancelada oficialmente más tarde, la situación en la región sigue siendo tensa.

¡Manténgase con nosotros en las páginas de Zamin para seguir la información más reciente sobre la magnitud del desastre natural en Filipinas, el progreso de las operaciones de rescate y la ayuda humanitaria proporcionada por la comunidad internacional!