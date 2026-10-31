Uno de los volcanes más activos de Filipinas entró en erupción (video)

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Uno de los volcanes más activos de Filipinas entró en erupción (video)

El Mayon, considerado uno de los volcanes más activos de Filipinas, entró en erupción el 30 de octubre. La erupción generó una columna de ceniza que alcanzó los 3 000 metros sobre su cráter, informó el medio NDTV.

Según el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS), la erupción comenzó a las 11:53 hora local y duró unos seis minutos. La densa ceniza expulsada al cielo fue dispersada por el viento hacia el suroeste. Por ello, se esperaban caídas de ceniza en Daraga, Guinobatan, Camalig y áreas cercanas en la provincia de Albay.

Según los informes iniciales, no se han registrado víctimas ni daños materiales en las ciudades y pueblos circundantes.

Debido al aumento de la actividad volcánica, el PHIVOLCS elevó el nivel de alerta del Mayon de 2 a 3 en una escala de 0 a 5. Los expertos recomendaron la evacuación de los residentes en la zona de peligro permanente dentro de un radio de 6 kilómetros del cráter. Asimismo, se advirtió a los pilotos que no sobrevuelen el área cercana a la cima del volcán.

Los expertos indicaron que ha comenzado una nueva fase de erupción magmática en el Mayon. Esto aumenta el riesgo de flujos de lava, así como de flujos piroclásticos compuestos por gases a muy alta temperatura y materiales volcánicos en los próximos días y semanas.

Como dato, el volcán Mayon, de 2 462 metros de altura, se encuentra a unos 330 kilómetros al sureste de Manila, la capital de Filipinas. Es uno de los volcanes más activos del país y es famoso por su forma cónica casi perfecta.

Volcán MayonFilipinasPHIVOLCSProvincia de AlbayErupción volcánica
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