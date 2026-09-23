En China, un niño cae desde 4 metros de altura y sobrevive con heridas leves

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En China, un niño cae desde 4 metros de altura y sobrevive con heridas leves

En la provincia china de Hunan, un niño de entre 7 y 8 años cayó desde una altura de 3 a 4 metros mientras montaba en bicicleta. El incidente ocurrió el 19 de septiembre en el distrito de Lanshan, ciudad de Yunyong. Así lo informó The Paper.

Se supo que el niño perdió el control de su bicicleta y chocó contra un muro al borde de la carretera. Debido al impacto, cayó al vacío desde el otro lado del muro.

Afortunadamente, el niño aterrizó en una zona blanda cubierta de hierba espesa y enredaderas. Esto amortiguó significativamente el impacto de la caída. Tras el incidente, el niño se levantó por sus propios medios y volvió a subir.

Según los residentes locales, el niño no sufrió heridas graves, solo rasguños leves en el cuerpo. El incidente fue captado por una cámara de seguridad.

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