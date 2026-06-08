Terremoto de magnitud 7,8: Estado de emergencia en Filipinas

Un potente terremoto cerca de la costa filipina ha causado graves consecuencias. Según los últimos datos, el desastre natural ha cobrado 32 vidas y otras 134 personas han sufrido heridas de diversa gravedad.

Citando a las autoridades locales, se informa de que la ciudad de General Santos sufrió los mayores daños. En esta zona, hogar de casi 700.000 residentes, numerosos edificios y establecimientos comerciales resultaron dañados.

Los testigos informaron de que las fachadas de algunas estructuras se derrumbaron y las ventanas se rompieron. Algunos edificios sufrieron daños graves, lo que provocó su destrucción parcial o total. Las organizaciones pertinentes están evaluando actualmente la magnitud de los daños en las redes de servicios públicos y las infraestructuras.

Los expertos señalaron que el terremoto tuvo una magnitud de 7,8. Tras las sacudidas, se emitió una alerta de tsunami para las zonas costeras del país. Según los informes, la altura de las olas podría superar el metro en algunas islas.

Por ello, se ha instado a la población a evacuar hacia zonas seguras, especialmente hacia terrenos elevados.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., ha impartido las órdenes pertinentes para suspender temporalmente las actividades educativas en las zonas afectadas de la isla de Mindanao.

Las operaciones de rescate y reconstrucción continúan en el país.