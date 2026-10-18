Nuevo ministro de Defensa nombrado en Irán: ¿Quién es Mehrdad Akhlaghi Ketabchi?

Se ha llevado a cabo un importante nombramiento estratégico en la dirección de las fuerzas armadas y el sector de defensa de la República Islámica de Irán. Por decisión del Parlamento (Majlis), Mehrdad Akhlaghi Ketabchi ha sido confirmado oficialmente como el nuevo ministro de Defensa y Apoyo a las Fuerzas Armadas de Irán.

Pars Today según la información proporcionada por la agencia, de los 277 diputados que participaron en el proceso de votación en el parlamento, 237 de ellos votaron unánimemente a favor de su candidatura.

Este nombramiento tiene una importancia especial en la historia de Irán: Mehrdad Akhlaghi se convirtió en la tercera persona civil (sin rango militar) en dirigir el Ministerio de Defensa en la historia del país.

Razón del nombramiento urgente: El anterior ministro murió en la guerra

La necesidad de reemplazar al jefe del departamento de defensa surgió en el contexto de los recientes y tensos enfrentamientos militares en la región:

La muerte del general Aziz Nasirzadeh: Hasta ahora, el Ministerio de Defensa de Irán estaba dirigido por el general de brigada Aziz Nasirzadeh. Sin embargo, murió durante los 40 días de intensa guerra y enfrentamientos armados en la región;

Misión de reconstrucción de la defensa: Para restaurar rápidamente la industria de defensa y el sistema de producción de misiles tras los conflictos militares, el ingeniero y experto más experimentado del sector fue puesto al frente del ministerio.

Biografía de Mehrdad Akhlaghi Ketabchi: De la ingeniería al ministerio

El nuevo ministro es considerado uno de los principales creadores de la industria de defensa y aeroespacial de Irán:

Edad y trayectoria inicial: Nacido en 1954, Akhlaghi ha ocupado cargos directivos en áreas técnico-militares durante muchos años;

Gestión de grandes organizaciones: Antes de su nombramiento, dirigió el grupo industrial «Shahid Bagheri» y ocupó el cargo de director general de la Organización de Industrias Aeroespaciales bajo el Ministerio de Defensa;

Proyectos de misiles de la década de 2000: Desde mediados de la década de 2000, Mehrdad Akhlaghi ha participado directamente en importantes proyectos estratégicos del programa de misiles iraní. Más tarde, dirigió la estructura de misiles «Shahid Bagheri», que forma parte de la Organización de Industrias Aeroespaciales.

Compañero del «padre del programa de misiles iraní» y el proyecto «Fateh-110»

La actividad del nuevo ministro de Defensa está directamente relacionada con el desarrollo del potencial de misiles del país:

Cercanía con Tehrani-Moghaddam: Akhlaghi trabajó en estrecha colaboración con Hassan Tehrani-Moghaddam, reconocido por expertos militares mundiales como el «padre del programa de misiles iraní» y su principal fundador ideológico, de quien fue compañero de armas;

Creación del «Fateh-110»: Participó activamente en el diseño, producción y apoyo del famoso misil balístico de alta precisión «Fateh-110» que se convirtió en una de las principales fuerzas de ataque del ejército iraní;

Sanciones internacionales: Debido a su participación en el programa de misiles de Irán, el nombre de Mehrdad Akhlaghi Ketabchi ha sido mencionado varias veces en documentos oficiales que incluyen listas de sanciones internacionales.

La profunda experiencia del nuevo jefe en ingeniería aeroespacial y de misiles demuestra que Irán prioriza la modernización de su defensa y su programa de misiles en medio de las tensiones regionales.