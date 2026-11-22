El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, al reaccionar a la declaración del presidente estadounidense Donald Trump de que Washington no necesita un acuerdo con Teherán, dijo que la parte iraní no ha recibido ninguna respuesta de EE. UU. hasta el momento.

La puerta no está cerrada a posibles negociaciones entre Irán y EE. UU. sobre la apertura del estrecho de Ormuz. Teherán expresa su disposición a discutir con Washington los mecanismos prácticos del acuerdo, así como el orden y los plazos para cumplir las condiciones. No obstante, la parte iraní insiste en que este proceso no puede comenzar sin una posición política clara de EE. UU. y medidas destinadas a restaurar la confianza.

Irán está dispuesto a mantener negociaciones a nivel de expertos con EE. UU. sobre la apertura del estrecho de Ormuz, e incluso a reducir los plazos para implementar el acuerdo. Sin embargo, Teherán exige que Washington exprese abiertamente su disposición a llegar a un acuerdo y tome medidas para fortalecer la confianza. En una declaración, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, enfatizó que se deben cumplir siete condiciones para abrir el estrecho.

Que Washington exprese clara y abiertamente su deseo de llegar a un acuerdo con Irán;

que tome medidas integrales para fortalecer la confianza.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní declaró que si se cumplen estas exigencias, los representantes de ambos países están listos para discutir la propuesta de apertura del estrecho de Ormuz y los mecanismos para su implementación.

«Si cumplen estas dos condiciones, estamos listos para discutir con la parte estadounidense este proyecto y las formas de llevarlo a cabo. Nuestra exigencia es clara: deben cumplirse nuestras siete condiciones presentadas para la apertura del estrecho de Ormuz. Por supuesto, si los estadounidenses tienen sus propias propuestas y puntos de vista sobre los métodos para implementar estas condiciones, estamos abiertos al diálogo», dijo Araghchi en una entrevista con la prensa iraní.

Irán acepta reducir el plazo para cumplir las 7 condiciones

Teherán no descarta la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre plazos precisos o mecanismos técnicos para cumplir las condiciones durante las negociaciones.

Según Araghchi, Irán y EE. UU. pueden discutir la forma de formalizar las condiciones, el procedimiento para su implementación y cómo llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes.

El ministro subrayó que el cambio en los plazos no es una cuestión de principios para Irán. Afirmó que si EE. UU. propusiera reducir el proceso de implementación de las condiciones de dos días a uno, o incluso a dos horas, Teherán estaría dispuesto a discutir tal opción.

«Por ejemplo, si desean cambiar el plazo (el tiempo asignado para cumplir las condiciones iraníes) de dos días a uno o incluso a dos horas, no es un problema para nosotros. Lo importante es que se cumplan nuestras exigencias. Si se cumplen, el estrecho de Ormuz se abrirá», dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní.

¿Cuándo podría abrirse el estrecho de Ormuz?

Según Araghchi, Irán también está listo para llevar a cabo negociaciones a nivel de expertos. En este proceso, se podría discutir el contenido de las condiciones, los métodos para su implementación y la forma oficial del acuerdo.

De acuerdo con la propuesta de dos días señalada por el ministro, Irán está listo para abrir la vía navegable al tráfico marítimo el segundo día después de que EE. UU. cumpla con las exigencias iraníes. También se contempla que las negociaciones entre ambos países comiencen ese mismo día.

Las exigencias de Irán también incluyen la eliminación de las recientes medidas restrictivas impuestas por EE. UU. contra el país.

Por ahora, estas son las condiciones y la propuesta de la parte iraní, y no se ha informado sobre la aceptación de las mismas por parte de EE. UU. ni sobre la conclusión de un acuerdo práctico para abrir el estrecho de Ormuz.

La situación en torno al estrecho de Ormuz tiene una importancia estratégica no solo para las relaciones entre Irán y EE. UU., sino también para el comercio internacional, el mercado energético y las rutas de transporte de petróleo. Por ello, la declaración de Teherán sobre su disposición a negociar se considera importante para el desarrollo futuro de la situación geopolítica en la región.