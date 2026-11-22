El tráfico marítimo internacional a través del estrecho de Ormuz podría reanudarse, pero esto depende de que Washington acepte las demandas de Teherán y reconozca los errores cometidos anteriormente. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que abrir esta vía fluvial estratégica no es difícil, siempre que EE. UU. cumpla con las condiciones iraníes basadas en el derecho internacional. Teherán también está discutiendo la creación de nuevos mecanismos de seguridad en el golfo Pérsico junto con las negociaciones.

Irán ha reiterado su posición sobre la resolución de la situación en el estrecho de Ormuz. Según las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, durante su visita a Omán, la restauración del tráfico marítimo internacional depende de que Washington cumpla con las demandas iraníes, respete las obligaciones derivadas de las normas del derecho internacional y reconozca los errores pasados.

Según la postura de Teherán, no se requieren soluciones técnicas complejas para abrir el estrecho. La cuestión principal es la voluntad de EE. UU. de tomar una decisión política y estar dispuesto a llegar a un acuerdo con Irán.

Araghchi: «Restaurar la navegación en el estrecho no es difícil»

Abbas Araghchi hizo este anuncio durante su visita a Omán. Destacó que, para reanudar el tráfico en el estrecho de Ormuz, EE. UU. debe aceptar las condiciones propuestas por la parte iraní y cumplir con sus compromisos.

«Restaurar la navegación a través del estrecho de Ormuz no es una tarea difícil. Basta con que EE. UU. acepte las condiciones de Irán basadas en el derecho internacional. Salir de la situación actual solo es posible si EE. UU. reconoce sus errores y cumple con los compromisos que asumió anteriormente», escribió Araghchi en su canal de Telegram.

En la declaración del ministro, el cambio de postura de Washington se señala como una de las condiciones clave para resolver la situación en el estrecho.