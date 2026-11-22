¿Qué 7 exigencias pide Irán a EE. UU. para abrir el estrecho de Ormuz?
El tráfico marítimo internacional a través del estrecho de Ormuz podría reanudarse, pero esto depende de que Washington acepte las demandas de Teherán y reconozca los errores cometidos anteriormente. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que abrir esta vía fluvial estratégica no es difícil, siempre que EE. UU. cumpla con las condiciones iraníes basadas en el derecho internacional. Teherán también está discutiendo la creación de nuevos mecanismos de seguridad en el golfo Pérsico junto con las negociaciones.
Irán ha reiterado su posición sobre la resolución de la situación en el estrecho de Ormuz. Según las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, durante su visita a Omán, la restauración del tráfico marítimo internacional depende de que Washington cumpla con las demandas iraníes, respete las obligaciones derivadas de las normas del derecho internacional y reconozca los errores pasados.
Según la postura de Teherán, no se requieren soluciones técnicas complejas para abrir el estrecho. La cuestión principal es la voluntad de EE. UU. de tomar una decisión política y estar dispuesto a llegar a un acuerdo con Irán.
Araghchi: «Restaurar la navegación en el estrecho no es difícil»
Abbas Araghchi hizo este anuncio durante su visita a Omán. Destacó que, para reanudar el tráfico en el estrecho de Ormuz, EE. UU. debe aceptar las condiciones propuestas por la parte iraní y cumplir con sus compromisos.
«Restaurar la navegación a través del estrecho de Ormuz no es una tarea difícil. Basta con que EE. UU. acepte las condiciones de Irán basadas en el derecho internacional. Salir de la situación actual solo es posible si EE. UU. reconoce sus errores y cumple con los compromisos que asumió anteriormente», escribió Araghchi en su canal de Telegram.
En la declaración del ministro, el cambio de postura de Washington se señala como una de las condiciones clave para resolver la situación en el estrecho.
Irán y Omán discutieron la seguridad en el golfo Pérsico
Según informó Araghchi, durante las consultas en Mascate, Irán y Omán también discutieron la cuestión de crear nuevos mecanismos para garantizar la seguridad en el golfo Pérsico.
El ministro de Asuntos Exteriores iraní enfatizó que el papel de los estados locales en la garantía de la estabilidad regional debe fortalecerse. En su opinión, en lugar de depender de fuerzas militares extranjeras, los países de la región deberían confiar en sus propias capacidades y cooperación.
Araghchi informó que el diálogo en esta dirección ha comenzado y apoyó un enfoque independiente de los estados en los asuntos de seguridad regional.
¿En qué consisten las 7 demandas de Teherán para abrir el estrecho de Ormuz?
Anteriormente, Abbas Araghchi había declarado que Irán estaba listo para mantener conversaciones con EE. UU. a nivel de expertos y abrir el estrecho de Ormuz sobre la base de un plan de dos días. Para ello, Washington debe cumplir con las siete demandas principales presentadas por Teherán.
Según los medios de comunicación, estas demandas, presentadas anteriormente a EE. UU. de forma secreta, incluyen lo siguiente:
1
Alto el fuego en todos los frentes
Se exige que EE. UU. e Israel detengan sus operaciones militares no solo contra Irán, sino también contra sus aliados en la región, en particular en el Líbano.
2
Levantamiento del bloqueo marítimo
Poner fin por completo al bloqueo impuesto por la marina estadounidense a los puertos iraníes y retirar los buques de guerra estadounidenses de la zona de conflicto.
3
Levantamiento de sanciones
Cancelar las restricciones de Washington contra Irán, incluidas las medidas que impiden la exportación de petróleo iraní al mercado mundial.
4
Devolución de activos congelados
Restaurar el acceso a los fondos estatales iraníes bloqueados en el extranjero. Su cantidad se estima en al menos 12 mil millones de dólares.
5
Pago de compensaciones por daños
Proporcionar una compensación total por los daños causados a Irán como resultado de las operaciones militares en 2025 y 2026.
6
Garantías de seguridad
Garantías por parte de EE. UU. y sus aliados de no llevar a cabo nuevos ataques o provocaciones contra Irán.
7
Reconocimiento de un nuevo orden de control sobre el estrecho
Consolidar un nuevo régimen legal basado en el control iraní para regular la navegación en el estrecho de Ormuz.
Estas siete demandas se basan en información difundida por los medios; no hay información sobre si han sido aceptadas por EE. UU. o si se han convertido en un acuerdo oficial.
¿Por qué es importante la situación en torno al estrecho de Ormuz para todo el mundo?
El estrecho de Ormuz es una de las rutas estratégicas más importantes para la energía mundial y el comercio marítimo internacional. Esta vía fluvial tiene una importancia especial para el transporte de petróleo y otros recursos energéticos desde el golfo Pérsico hacia los mercados mundiales.
Por esta razón, cualquier restricción, tensión militar o interrupción de la navegación en el estrecho puede afectar los precios del petróleo, los costos de transporte, las tarifas de seguros y las cadenas de suministro internacionales.
La disposición de Irán a negociar con EE. UU. y la reiteración de sus condiciones para abrir el estrecho de Ormuz muestran que existe una posibilidad de encontrar una solución diplomática en la región. Sin embargo, las demandas de Teherán son muy amplias y abarcan no solo la navegación marítima, sino también sanciones, seguridad militar, activos financieros y relaciones políticas regionales.
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