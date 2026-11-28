En Irán, se impusieron duras penas a unas hermanas gemelas de 21 años que participaron en las protestas antigubernamentales de enero de 2026. Según la decisión judicial, Taraneh Rahimi fue condenada a la pena de muerte por ahorcamiento, mientras que su hermana gemela Romina fue sentenciada a 25 años de prisión. Así lo informó Euronews.

Los familiares de las hermanas informaron que fueron sometidas a diversas torturas durante su detención y obligadas a confesar los cargos bajo amenazas. Las jóvenes fueron arrestadas a finales de enero. Sin embargo, los familiares no pudieron obtener información sobre su paradero ni su estado de salud durante más de tres meses. Su madre solo pudo reunirse con ellas en mayo.

Taraneh fue declarada culpable del delito de «moharebeh», que en la legislación iraní significa «hacer la guerra contra Dios». Para este delito, la ley del país contempla la pena más severa: la muerte. Los documentos judiciales señalan que Taraneh fue acusada de participar en la protesta con un arma blanca y de amenazar la vida de otras personas.

Su hermana gemela, Romina, fue condenada a 25 años de prisión por complicidad en la comisión de dicho delito.

Los allegados de las jóvenes denuncian que fueron objeto de presiones y amenazas durante la investigación. Según ellos, los investigadores amenazaron con violar a su hermana frente a ella para obligar a Taraneh a firmar una confesión. La propia Taraneh declaró en la audiencia que sus testimonios fueron obtenidos bajo tortura.

La sentencia contra las hermanas se considera parte de la ola de persecución contra los ciudadanos que participaron en las protestas antigubernamentales de enero en Irán.

Según datos proporcionados por Mai Sato, relatora especial de la ONU sobre Irán, otras 10 personas han sido condenadas a muerte en un caso en la ciudad de Isfahán. Los defensores de los derechos humanos subrayan que las acusaciones contra los manifestantes tienen motivaciones políticas. Asimismo, señalan un aumento significativo de las ejecuciones en el país tras las protestas masivas.