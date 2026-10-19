Un burger de 11 000 dólares ofrecido en España

El restaurante Asador Aupa en España ofrece la hamburguesa más cara y exclusiva del mundo. Su precio es de 11 000 dólares, y solo aquellos que han recibido una invitación especial del restaurante pueden probar este plato único.

Aunque el precio de las hamburguesas ha aumentado considerablemente en los últimos años, siguen siendo uno de los platos más asequibles en los menús de los restaurantes. Sin embargo, hay excepciones a esta regla. Recientemente, una de estas excepciones obtuvo el título de «la hamburguesa más cara del mundo».

Esta hamburguesa única fue creada por los chefs del restaurante Asador Aupa, especializado en cocina vasca y ubicado en Cabrera de Mar, Cataluña, España. Se informa que se necesitaron ocho años de investigación y varios experimentos para desarrollarla. La composición exacta del plato sigue siendo un secreto hasta el día de hoy.

Lo que se sabe es que el precio de la hamburguesa es de 9 450 euros, o aproximadamente 11 000 dólares. Este valor no está relacionado con adornos innecesarios añadidos para impresionar, como el oro comestible. Al contrario, su precio se explica por productos de alta calidad, una experiencia gastronómica única y una exclusividad limitada.

También se necesita una invitación para probar la hamburguesa

El restaurante Asador Aupa fue fundado por el chef y bloguero gastronómico español Bosco Jiménez. También conocido en las redes sociales como BdeVikingo, es famoso por su interés en la cocina vasca. La idea de crear la hamburguesa más cara del mundo también surge de su enfoque único.

Según el chef, el verdadero lujo no debe manifestarse con una ostentación excesiva. Expresó su idea diciendo: «El lujo no debe ser ruidoso, sino inalcanzable y único».

Muy pocas personas pueden permitirse comprar una hamburguesa de 11 000 dólares. Sin embargo, según el concepto del restaurante, ni siquiera tener una gran suma de dinero es suficiente para probar este plato. Se requiere obtener una invitación especial del restaurante Asador Aupa.

El sitio web oficial del restaurante también especifica las condiciones al respecto:

«Esta experiencia se ofrece solo por invitación. La hamburguesa no está en el menú. No es posible reservar con antelación. Solo personas seleccionadas pueden probarla. Si cree que merece estar en esta lista, puede enviar una solicitud. Su solicitud será revisada».

¿Qué ingredientes únicos contiene?

Para probar la hamburguesa más exclusiva del mundo, hay que cumplir con todos los requisitos establecidos por el restaurante. Pero lo interesante es que nadie sabe en qué consisten estos requisitos. El restaurante no ha revelado a quién selecciona ni bajo qué criterios otorga la invitación.

Si tiene suerte y es seleccionado por Asador Aupa, será invitado a una sala privada y exclusiva del restaurante. Allí, se sentará a una mesa con otros pocos afortunados comensales y disfrutará de una hamburguesa especialmente preparada.

Los creadores destacan que el plato contiene «las tres mejores carnes del mundo», «el queso más raro de Europa» y una salsa especial preparada a base de alcohol de gran valor. Sin embargo, no se ha proporcionado información detallada sobre los tipos exactos de productos, su origen o cómo se armonizan entre sí.

¿Vale la pena la hamburguesa de 11 000 dólares?

Entonces, ¿esta hamburguesa de 9 450 euros, es decir, unos 11 000 dólares, realmente vale tal suma? Los chefs que la crearon responden «absolutamente». Pero como la composición completa del plato no se revela, no es fácil evaluar objetivamente su valor.

Además, por 11 000 dólares se puede comprar un coche pequeño. Desde este punto de vista, gastar tal suma en una sola hamburguesa puede parecer una decisión inconcebible para muchos.

La oferta del restaurante Asador Aupa ilustra un enfoque único en el mundo de la gastronomía de lujo: aquí no solo cuenta la calidad de los productos, sino también la exclusividad y la rareza. Incluso la Golden Boy, antes considerada la hamburguesa más cara del mundo, parece ahora muy barata en comparación con esta.