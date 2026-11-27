Se ha informado que Trump y Rutte se reunieron el 25 de noviembre en la residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Durante la conversación, se discutió la guerra de Rusia contra Ucrania, así como cuestiones sobre cómo resolver el conflicto de manera pacífica lo antes posible.

El presidente estadounidense Donald Trump modificó unilateralmente el texto de una declaración conjunta acordada con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Mientras que el texto original sobre evitar acciones que pudieran ampliar la guerra solo mencionaba a Rusia, Trump añadió posteriormente a Ucrania. Así lo informó el medio Politico.

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Tras el encuentro, la declaración conjunta publicada en los sitios web oficiales de la Casa Blanca y la OTAN señaló que las partes discutieron la importancia de que «Rusia se abstenga de cualquier acción que pueda ampliar la guerra, intencional o accidentalmente». También se destacó la necesidad de resolver el conflicto pacíficamente en el menor tiempo posible.

Sin embargo, pocas horas después, Donald Trump publicó su propia versión de esta declaración en la red social Truth Social. Añadió a Ucrania a la frase sobre Rusia del texto original. Como resultado, los llamamientos a abstenerse de acciones que puedan ampliar la guerra ahora se aplican a ambos países.

Según Politico, un funcionario de la OTAN que pidió el anonimato confirmó que el texto original era una declaración acordada oficialmente por ambas partes. Esto significa que Trump modificó el texto posteriormente sin volver a consultarlo con la OTAN.

La solicitud de comentarios enviada por el medio a la Casa Blanca aún no ha recibido respuesta.