La primera diputada con síndrome de Down: Mar Galseran hace historia

Mar Galseran ha hecho historia al convertirse en la primera diputada con síndrome de Down en el parlamento regional valenciano en España. Militante del Partido Popular desde los 18 años, cuenta con más de 20 años de experiencia en la política y la función pública.

Galseran ha señalado que quiere que la sociedad la juzgue primero como persona y por su trabajo, no por su discapacidad. A través de su labor parlamentaria, su objetivo es contribuir a ampliar las oportunidades para las personas con discapacidad intelectual, según informó The Guardian.

Su elección ha sido valorada en España como un paso importante en materia de inclusión y participación de las personas con discapacidad en la vida política.