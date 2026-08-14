Tras el eclipse solar, 511 personas acudieron al médico en España

El eclipse solar total observado en España el 12 de agosto provocó incidentes inesperados. Tras el fenómeno, al menos 511 personas solicitaron atención médica en todo el país.

La mayoría de las consultas correspondió a casos leves. Se registraron mareos, ansiedad, lesiones leves y molestias relacionadas con la visión.

El mayor número de casos se registró en Cataluña — 115 personas, Madrid — 101 personas y la comunidad autónoma del País Vasco — 58 personas. En Cataluña, 37 personas se quejaron de dolor ocular, pero solo 10 necesitaron atención médica urgente.

Los médicos advirtieron que, durante un eclipse solar, la disminución de la luz puede hacer pensar que el riesgo para los ojos es menor. En realidad, mirar directamente al Sol sin protección puede causar graves daños en la retina.

Los especialistas recomiendan utilizar únicamente gafas de protección especialmente certificadas para observar este tipo de fenómenos celestes.

El eclipse del 12 de agosto también fue un acontecimiento importante para Europa. En algunas zonas de Groenlandia, Islandia, Portugal y España, la Luna ocultó por completo el Sol. Europa occidentalregistró en sus grandes ciudades un ocultamiento del 85–95 % del disco solar.