Rescatista que sostiene a un bebé durante una inundación es aclamado (video)

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Rescatista que sostiene a un bebé durante una inundación es aclamado (video)

En la provincia turca de Sakarya, la acción de los rescatistas que trasladaron a un bebé a una zona segura mediante un sistema de cuerdas durante una inundación ha sido elogiada por los usuarios de internet. Así lo informó la agencia Anadolu.

El incidente ocurrió en el distrito de Sapanca después de que las fuertes lluvias provocaran el desbordamiento de un arroyo, dejando a una familia atrapada en un bungalow. Los rescatistas instalaron un sistema de cuerdas y trasladaron a un total de ocho personas, incluyendo un bebé, un niño y dos mujeres, a un lugar seguro.

Durante el rescate, el agente que llevaba al bebé en brazos intentó calmarlo y volver a dormirlo al ver que se había despertado y empezado a llorar. Su ternura hacia el niño quedó reflejada en los videos y captó la atención de muchas personas.

Los rescatistas completaron con éxito esta compleja operación y lograron poner a salvo a la familia. El cuidado mostrado hacia el bebé demostró una vez más que la humanidad y la compasión no se olvidan ni siquiera en situaciones peligrosas.

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