Fuertes lluvias en EE. UU.: evacuaciones en curso y un fallecido

Fuertes lluvias han provocado inundaciones en varios estados de EE. UU. En algunas zonas, la población está siendo evacuada a lugares seguros, mientras que calles y viviendas han quedado anegadas.

Según ABC News, desde el 30 de octubre se han registrado fuertes precipitaciones en los estados de Nevada, Arizona y Colorado. En Las Vegas y sus alrededores, las carreteras se inundaron y muchos vehículos quedaron atrapados por las corrientes. En Henderson, los equipos de rescate auxiliaron a varias personas; una de ellas falleció posteriormente en el hospital.

La situación también es complicada en Arizona. En Sedona y otras áreas, fue necesario evacuar a los residentes debido al riesgo de inundación. En Colorado, el nivel de los ríos alcanzó niveles peligrosos, lo que obligó al cierre de varias carreteras.

Además, se han emitido alertas por riesgo de inundación en los estados de Utah y Nuevo México.

Los meteorólogos atribuyen las fuertes lluvias a la llegada de corrientes de aire húmedo a la región y a la saturación del suelo por precipitaciones previas. Se espera que las lluvias continúen en algunas zonas.