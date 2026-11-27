Durante las graves inundaciones en el estado de Paraná, al suroeste de Brasil, un recién nacido fue rescatado milagrosamente de una casa inundada. El incidente ocurrió cerca de la frontera con Argentina, en la ciudad de Santo Antônio do Sudoeste.

Detalles de la operación de rescate: una bañera para bebés y una cuerda en lugar de un bote

Debido a las incesantes lluvias torrenciales, el nivel del agua subió rápidamente, rodeando por completo la casa donde estaba el bebé. Ante la falta de botes de rescate en la zona, los bomberos argentinos, los rescatistas locales y los vecinos decidieron utilizar los medios disponibles:

Un método de rescate inusual: Los rescatistas colocaron al bebé en una bañera de plástico, la aseguraron con una cuerda resistente y lo llevaron cuidadosamente a una zona segura sobre el agua.

Participación de los padres: Los padres del niño también participaron directamente en este complejo proceso de rescate.

Estado de salud del bebé: Según los medios locales, el estado del bebé es estable y se encuentra bien; su vida no corre peligro.

Situación general y magnitud de los daños en el estado de Paraná

Las inundaciones continúan por segunda semana consecutiva en la región tras las fuertes lluvias. Según los servicios de defensa civil del estado, las consecuencias del desastre natural son graves:

Indicadores Detalles de las pérdidas y la situación Magnitud del estado de emergencia En el estado de Paraná, cerca de 40 ciudades han declarado el estado de emergencia. Daños en Santo Antônio do Sudoeste: Debido al desbordamiento de los ríos, 340 personas resultaron afectadas y 150 casas fueron dañadas. Víctimas y evacuaciones A causa de las inundaciones, seis personas han fallecido y miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

¿Qué opinas sobre la importancia de la solidaridad y el ingenio de los vecinos y rescatistas para salvar vidas durante desastres naturales como este?

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