Un chimpancé atrapado por inundaciones en EE. UU. recibe ayuda mediante un dron

En Florida, Estados Unidos, un chimpancé que quedó atrapado en una zona inundada debido a fuertes lluvias recibió comida y mantas a través de un dron. El incidente ocurrió en el refugio Save the Chimps, cerca de la ciudad de Fort Pierce, según informó Associated Press.

Se informó que, a principios de noviembre, las intensas lluvias que duraron varios días provocaron el desbordamiento de los canales del refugio, dejando los caminos internos bajo el agua. Normalmente, se entregan cerca de 1,4 toneladas de alimento al día usando carritos de golf, pero debido a la inundación, el personal no pudo utilizar sus vehículos habituales.

Especialmente, un chimpancé de 38 años llamado Caleb quedó aislado en una zona exterior rodeada de agua. Ante esto, el personal decidió utilizar un dron especial adquirido previamente para emergencias, con el cual le hicieron llegar comida y mantas.

El video difundido muestra al chimpancé comiendo un plátano de una bolsa de papel traída por el dron. Más tarde, cruzó con cuidado una cuerda tendida sobre la zona inundada para llegar por sí mismo a un área donde el personal podía acceder.

Según la administración del refugio, allí viven más de 200 chimpancés. Los animales permanecieron a salvo en sus refugios en zonas más elevadas. El personal utilizó camiones y tractores para suministrarles alimentos y artículos necesarios.

De acuerdo con la organización de conservación, la inundación también dañó los caminos, edificios y equipos del refugio. Actualmente, se están llevando a cabo trabajos de restauración en la zona.

De esta manera, en una situación de emergencia, la tecnología de drones ayudó no solo a los humanos, sino también a los animales.